Kraliyet ünvanından vazgeçmişti; Japonya Prensesi Mako, üniversitede tanıştığı sevgilisiyle bu ay evlenecek

Japonya’da Prenses Mako, üniversite tanıştığı, soylu olmayan sevgilisiyle bu ay evlenecek. Mako, bu evlilikle kraliyet ünvanından vazgeçmiş olacak.

BBC’de yer alan habere göre, Prenses Mako ve nişanlısı 26 Ekim’de evlenecek. Çift, düğünden sonra ABD’ye yerleşerek burada yaşayacak.

Japon yasasına göre, imparator ailesinden bir kadın, soylu olmayan biriyle evlenmek istediğinde ünvanından vazgeçmek zorunda kalıyor. Erkekler için böyle bir kural bulunmuyor.

Prenses Mako aynı zamanda bu evliliği yaparak kraliyet ailesinden ayrılanlara verilen 150 milyon yen (1.3 milyon dolar) bir toplu ödemeyi de reddetti.