Kraliyet statüsünden vazgeçen Japon Prenses Mako, üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlendi

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Japonya’da Prenses Mako kraliyet ailesinden olmayan sevgilisi Kei Komuro ile evlendi. Prenses Mako, ünvanlarından tamamen vazgeçmiş oldu.

CNN’de yer alan habere göre, üniversitede tanışan ve sevgili olan Prenses Mako ile Kei Komuro, mütevazi bir nikah töreniyle evlendi. Çiftin şimdi Komuro’nun bir hukuk bürosunda çalıştığı ABD’ye taşınması bekleniyor.

30 yaşındaki Prenses Mako, Komuro ile nişanlandığını dört yıl önce duyurmuştu. Çiftin birlikteliği uzun süre tartışılmış, kamuoyu tarafından hoş karşılanmamış ve Komuro’nun annesinin dahil olduğu bir para skandalı çıkmıştı.

Kraliyet ailesinden olmayan biriyle evlenerek ünvanından vazgeçen Prenses Mako, bu tarz evliliklerde kadınlara Kraliyet hanesi tarafından verilen 1 milyon dolar ödemeyi de reddetmişti.

Japon İmparatoru’nun yeğeni Mako, taht sırasında değildi.

İmparatorluk Hukukuna göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.