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Yaşam

Kraliyet sarayında oturuyorlar, 15 Euro kira veriyorlar

Kiracıların yıllardır doğalgaz ve elektrik faturası da ödemediği belirtiliyor

09 Mart 2016 19:08

İtalya'da bir mahkeme, ülkenin güneyindeki Caserta Sarayı'nda 12 ailenin nasıl olup da yıllardır 'yok pahasına' oturduğunu araştırıyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre 12 aile, Fransa'daki Versailles'a olan benzerliği nedeniyle 'İtalyan Versailles'ı' olarak anılan Caserta Sarayı'nın arazisindeki evlerde 1990'lardan bu yana aylık 5 ya da 15 euro kira karşılığında oturuyor.

Yerel yetkililere ait olduğu söylenen bu evlerde oturan kiracıların yıllardır doğalgaz ve elektrik faturası da ödemediği belirtiliyor.

 

Sarayın eski çalışanları olduklarına inanılıyor

 

Caserta Sarayı'nın 120 hektarlık arazisinde 20 yıldan beri serbestçe dolaşabildiği söylenen bu kişilerin, sarayın eski çalışanları ya da onların çocukları olduğuna inanılıyor.

Caresta Sarayı'nın Fransa'daki Versailles Sarayı'na olan benzerliği dikkat çekiyorİtalyan Il Fatto Quotidiano gazetesine göre de İtalya'da bir mahkeme, bu ailelerin nasıl olup da bu kadar 'küçük kiralar' karşılığında bu evlerde oturduğunu araştırmak için bir soruşturma başlattı. İtalyan soruşturmacılar bazı yetkililerin görevlerini kötüye kullanmış olabileceğinden şüpheleniyor.

 

Ailelerden yalnızca biri tahliye kararına uydu

 

Bu arada evlerde oturan aileler hakkında tahliye kararı alındığı ancak yalnızca bir ailenin karara uyup evini terk ettiği belirtiliyor.

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