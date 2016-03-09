Kraliyet sarayında oturuyorlar, 15 Euro kira veriyorlar

İtalya'da bir mahkeme, ülkenin güneyindeki Caserta Sarayı'nda 12 ailenin nasıl olup da yıllardır 'yok pahasına' oturduğunu araştırıyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre 12 aile, Fransa'daki Versailles'a olan benzerliği nedeniyle 'İtalyan Versailles'ı' olarak anılan Caserta Sarayı'nın arazisindeki evlerde 1990'lardan bu yana aylık 5 ya da 15 euro kira karşılığında oturuyor.

Yerel yetkililere ait olduğu söylenen bu evlerde oturan kiracıların yıllardır doğalgaz ve elektrik faturası da ödemediği belirtiliyor.

Sarayın eski çalışanları olduklarına inanılıyor

Caserta Sarayı'nın 120 hektarlık arazisinde 20 yıldan beri serbestçe dolaşabildiği söylenen bu kişilerin, sarayın eski çalışanları ya da onların çocukları olduğuna inanılıyor.

İtalyan Il Fatto Quotidiano gazetesine göre de İtalya'da bir mahkeme, bu ailelerin nasıl olup da bu kadar 'küçük kiralar' karşılığında bu evlerde oturduğunu araştırmak için bir soruşturma başlattı. İtalyan soruşturmacılar bazı yetkililerin görevlerini kötüye kullanmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Ailelerden yalnızca biri tahliye kararına uydu

Bu arada evlerde oturan aileler hakkında tahliye kararı alındığı ancak yalnızca bir ailenin karara uyup evini terk ettiği belirtiliyor.