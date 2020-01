Kraliyet ailesinden paparazzi isyanı

İngiltere kraliyet ailesi, tahtın ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate'in ilk çocukları Prens George'un paparazziler tarafından sürekli takip edilmesinden duyduğu rahatsızlığı bildirerek, ailenin özel hayatına saygı duyulması için bir uyarı mektubu yayımladı.



Çiftin resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, özellikle son aylarda Prens George'un fotoğraflarını çekmek için riskli girişimlerde bulunan medya mensuplarından duyulan rahatsızlıkla ilgili olarak, hem yerel hem de uluslararası basın kuruluşlarına mektup gönderildiği kaydedildi.



Açıklamada, iki yaşındaki Prens George'u izinsiz fotoğraflamak isteyen paparazzilerin "kullandığı taktiklerin giderek tehlike yaratmaya" başladığı vurgulanarak, bazı paparazilerin "sınırı geçtiği" belirtildi.



Saray, geçen hafta "çok da olağan dışı olmayan ancak rahatsızlık verici" bir olayın ardından medyaya çağrı yapılması kararı alındığını aktardı. Buna göre, kraliyet üyelerine koruma sağlayan polisin, geçen hafta küçük prensi görüntülemek isteyen bir fotoğrafçıyı, kiralık bir aracın bagajında gizlenmiş halde bulduğu bildirildi.



Basın kuruluşlarına gönderilen mektupta, Prens George ve annesi Kate'in özel parklara gittiği zaman paparazziler tarafından uzun menzilli lens kullanılarak fotoğraflarının çekildiği, George'un bakıcısının, konutta çalışanların, konuta girip çıkan araçların sürekli izlendiği, çocuk oyun parklarında prensin dikkatini çekmek için başka çocukların dahi kullanıldığı belirtilerek, bu durumlardan rahatsızlık duyulduğunun altı çizildi.



Basının, izinsiz çekilen hiçbir fotoğrafı basmaması ve ailenin özel yaşamına saygı duyması çağrısında bulunulan mektupta, her bir ebeveyn gibi, William ve Kate'in de çocuklarının fotoğraflarını paylaşmaktan hoşlandığı ancak yine her bir anne baba gibi, özellikle yabancıların izinsiz olarak çocuklarının fotoğrafının çekmesine karşı duracağı belirtildi.



Londra polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada da fotoğrafçıların, izinsiz gizli çekimler yapmaya çalışarak, kraliyetin üyelerine koruma sağlayan silahlı polis memurlarının müdahalesine maruz kalabileceği ve fotoğrafçıların bu nedenle potansiyel olarak kendilerini riske attığı kaydedildi.



Öte yandan, geçen Ekim ayında, bir paparazzinin Londra'nın merkezindeki bir parkta Prens George ile bakıcısının yakınında görülmesinin ardından, kraliyetten söz konusu fotoğrafçıya "takibe son ver" uyarısı yapılmıştı.



Kate ve William'ın ilk çocukları ve kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi olan Prens George, 22 Temmuz 2013'te, çiftin ikinci bebekleri Prenses Charlotte da 2 Mayıs'ta Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde dünyaya gelmişti.



Cambridge Dükü William'ın annesi Prenses Diana'nın 1997 yılında Paris'te hayatını kaybettiği trafik kazasına, paparazzilerin neden olduğu yönünde haberler çıkmıştı.