Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmıştı; "Bana sadece Harry deyin"

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile Kanada'ya yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, son işlerini halletmek üzere Britanya'ya gitti. Burada bir etkinliğe katılan Prens, organizatörlerden kendilerine yalnızca "Harry" diye hitap etmelerini talep etti.

Harry ve Meghan çifti son kalan işlerini halletmek üzere Britanya'ya geldi. Edinburgh'da bir etkinliğe katılan Prens, etkinlik organizatörlerine özel bir ricada bulundu. "Sürdürülebilir turizm" temalı konferansta sahneye davet edilen Harry için sunucu şunları söyledi "Kendisi sadece Harry olarak çağırılmak istediğini açıkça söyledi. O zaman Harry'e sımsıcak bir İskoç selamı verelim"

Prens Harry ve Meghan Markle, 31 Mart'ta resmen görevlerini bırakmış olacak.