Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakan Prens Harry, Silikon Vadisi'nde işe başladı

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Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, Silikon Vadisi'nde bir girişimde üst düzey yönetici olarak işe başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Prens Harry profesyonel koçluk, ruh sağlığı tavsiyeleri sunan 1 milyar dolarlık bir Silikon Vadisi girişiminde üst düzey yönetici olarak göreve başladı.

Sussex Dükü, "acıyı amaca dönüştürme gücü" üstüne tecrübelerini "BetterUp" isimli şirketteki müşterileri için kullanmayı umduğunu söyledi.

Prens Harry, Kraliyet ailesi görevlerini bıraktıktan sonra ilk kez bir özel şirkette görev almış olacak. Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'ye taşındıktan sonra Netflix'le de milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.