Kraliyet ailesindeki görevini bırakan Meghan Markle'a gelen iş tekliflerine YouPorn da eklendi

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılıp ekonomik bağımsızlıklarını elde etme kararının ardından iş tekliflerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ünlü porno sitesi YouPorn, Meghan Markle'a Özel Girişimler Direktörlüğü pozisyonu teklif etti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Markle için açık bir mektup kaleme alan YouPorn'un Başkan Yardımcısı Charlie Hughes, saray dışında bir hayat inşa etme çabaları nedeniyle çifte kutladığını ve haberleri yakından takip ettiğini belirtti. Markle'a ayrılık kararından bu yana Burger King gibi pek çok farklı alanda iş teklifi geldiğini hatırlatan Hughes şunları yazdı:

“Size çok sayıda, tamamen hak edilmiş ve daha ilginç teklifler sunulduğunu hepimiz biliyoruz ancak biz size, YouPorn'un hayır işleri çalışmalarına yardımcı olmak için benzersiz bir pozisyon olan Özel Girişimler Direktörlüğü’nü teklif ediyoruz”

"Bizler YouPorn'da her zaman geri vermenin yollarını arıyoruz ancak sektörümüzden yardım kabul etmeyen şirketlerin ve kurumların bu yargısı nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Siz, günün şartlarına uymayan politikalara ve düşünme tarzına rağmen, dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine yardımcı olacak yaratıcı çözümler ve ilginç yöntemler geliştirebilecek biri olduğunuzu kanıtladınız. Bu nedenle bu pozisyon için mükemmel bir seçimsiniz."

Mektuba göre Markle’a teklif edilen pozisyon şu görevleri kapsıyor: YouPorn için uygun olan hayırsever işleri araştırmak ve planlamak; hayır işlerini yürütecek komiteleri kurmak, yönetmek ve denetlemek, YouPorn’un uzun dönem sürdürülebilirlik vizyonunun formüle edilmesine öncülük etmek.