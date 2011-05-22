Kraliyet ailesi insan eti yemiş!

T24 - İngiltere’de yayımlanacak yeni bir kitapta kraliyet ailesinin 18. yüzyılın son döneminde insan eti yediği öne sürüldü...





İngiltere’de bulunan Durham Üniversitesi’nden tarihçi Doktor Richard Sugg’ın yazdığı “Mumyalar, Yamyamlar ve Vampirler: Rönesanstan Viktorya Dönemi’ne Otopsi Tarihi” isimli kitapta İngiliz kraliyet ailesinin 18. yüzyılın son dönemlerinde insan eti yediği iddia edildi. İnsan eti yiyip, kanını içen hatta kemik tozlarını kıyafetlerine süren dönemin hükümdarları arasında I. Francis, III. William ve Kraliçe Mary de yer alıyormuş. Kitaba göre, insan etine ve kafatasına en fazla düşkün olan Kral II. Charles “düzgün bir insan kafatasına” 6 bin sterlin (15 bin TL) ödüyordu.

Kitapta ayrıca insan etinin o dönemlerde sağlık sorunları için de tüketildiği belirtildi. Kitaba göre, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve İskandinavya’da insanlar şifa niyetine insan eti yiyip, idamlar sırasında suçluların kanını içiyordu. Ortaçağda bir tedavi yöntemi olarak ilaçlarda kullanılmaya başlayan insan kanı, erken-modern dönemde İngiltere’de epilepsi (sara) gibi beyin hastalıkları ve ölümcül vakalara karşı acil müdahale amacıyla hekimlerin vazgeçilmeziydi. Sugg’ın sansasyonel kitabı 29 Haziran’da akademik yayınlar yapan İngiliz Routledge yayınevi tarafından yayımlanacak.



