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Yaşam

Kraliçeyi öldüren krem

Mısır'da bulunan ve Kraliçe Hatshepsut'a ait olduğu düşünülen 3 bin 500 yıllık krem araştırmacıları şaşırttı. Kraliçe'nin bu kremin içind

07 Eylül 2011 03:00

T24 -  Mısır'da bulunan ve Kraliçe Hatshepsut'a ait olduğu düşünülen 3 bin 500 yıllık krem araştırmacıları şaşırttı. Kraliçe'nin bu kremin içindeki zehirli madde nedeniyle ölmüş olabileceği iddia ediliyor.

Eski Mısırlıların krem ve pomatları çok fazla kullandığı, bilim adamlarınca doğrulanan ve binlerce yıllık resimlerle kanıtlanan bir gerçek. Ancak, bir Mısır kraliçesinin bu kremler yüzünden öldüğü hipotezi kimsenin aklına gelmezdi. Ta ki, 3 bin 500 yıllık bir krem şişesi araştırmacılar tarafından bulunana kadar.


Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen bir toplantıda bir araya gelen Mısır araştırmacılarının tartışmaya açtığı hipotez çerçevesinde tezler ve antitezler masaya yatırıldı.

3 bin 500 sene boyunca bozulmadan günümüze kadar gelen kremin içinde palmiye ve muskat yağının dışında benzopiren isimli zehirli madde de bulunuyor ve krem şişesinin üzerinde adı yazan Mısır kraliçesi Hatshepsut'un yüksek derecede kanserojen hale gelen bu krem yüzünden ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Kraliçe Hatshepsut'un mumyası ve mezarı 2007 yılında bulunmuş, bir cilt hastalığından veya diş apsesinden ölmüş olabileceği öne sürülmüştü.  

 

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