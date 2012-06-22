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Çevre

Kraliçe'yi bulamayan arılar şehri bastı!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde meydana geldi

22 Haziran 2012 22:09

 

Bursa'da bir gece önce Uludağ'a çıkartılan arılar ertesi gün şehre döndü. Ana arıyı eski yerinde bulamayınca çılgına dönen arılar insanlara saldırdı. Çok sayıda vatandaşı sokan arılar insanları evlerine kilitledi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kovan arı alan Şükrü Yıldız, arıları 4. kattaki evinin terasına çıkarttı. Burada bir gece kalan arıları ertesi gece komşusunun 5 kovanı ile birlikte Uludağ'a çıkarttı.

 

Mahalleli evine kaçişti, pencereleri kilitledi

 

Kestane mevsimi olması sebebiyle Uludağ'a taşınan arıların bir kısmı, teras kattaki yerlerine geri döndü. Burada ana arıyı bulamayan binlerce arı mahalleye dağıldı. İnsanları sokmaya başlayan arılar, vatandaşları evlerine hapsetti. Kapı ve camları kilitleyen vatandaşlar, polisten yardım istedi. Arıları camdan izleyen insanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Sokaklardan geçen vatandaşlar da arıların saldırısına uğradı.

 

Gazeteciler de nasibini aldi

 

Olay yerine gelen polis ile gazeteciler de arılardan nasibini aldı. Polisler, arıların saldırısı sebebiyle bir süre araçlarından çıkamadı. Polis, anons yaparak sokaktaki vatandaşların evlerine girmelerini istedi. Gazeteciler, araçlarından çıkmadan görüntü almaya çalıştı. Dışarı çıkanlar ise arı saldırısı üzerine kaçıştı. Birkaç gazeteciyi arı soktu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahalleyi uzun süre etkisi altına alan arılar için bölgeye ilaçlama aracı gönderdi. Mahalle arılar için ilaçlandı.

 

‘Hayvanlar anasini ariyor’

 

Arıların sahibi Şükrü Yıldız, yaşananları şöyle anlattı: "Arıları komşumunkilerle birlikte akşam dağa götürdüm. Ama herhalde bunlar kaldı ya da bunlar buraya geri döndü. Analarını burada bulamayınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Ardından da mahalleye dağıldılar. Anasını arıyor hayvanlar ne yapsın?"

 

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