Kraliçe'nin torunu evlendi

T24 - İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in en büyük torunu Zara Phillips, Rugby milli takımının kaptanı Mike Tindall ile İskoçya’da evlendi. 30 yaşındaki Phillips’in fildişi gelinliği ise Kraliçe’nin favori tasarımcısı Stewart Parvin imzalı.



29 Nisan’da tüm dünyanın merakla izlediği Prens William’la Kate Middleton’ın görkemli düğününden sonra İngilizler dün ikinci kraliyet düğünün heyecanını yaşadı. İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in torunu, kraliyet tahtının 13’üncü varisi Zara Phillips (30), 2003 yılında tanıştığı İngiltere’nin Rugby milli takımının kaptanı Mike Tindall (32) ile İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da evlendi.

Önce yat partisi yapıldı



Canongate Kirk kilisesindeki törene 400 davetli katıldı. Ardından Holyroodhouse Sarayı’nda davet verildi. Düğün Londra’daki üç ay önceki düğüne göre oldukça sadeydi. Çift önceki gün de yat partisi düzenlemişti. Zara Phillips, Kraliçe’nin kızı Prenses Anne ile ilk eşi Mark Phillips’in çocuğu.

Şapkalar yine yarıştı



Üç ay önce Kraliyete gelin giden Kate Middleton, kıyafetiyle aynı tonda krem rengi büyük gülle süslenmiş şapka tercih etti. 29 Nisan’daki düğünde taktığı ahtapot şapkası açık artırmada satılan Prenses Beatrice bu kez daha sade mavi bir şapka taktı.











