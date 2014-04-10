Kraliçe'nin sarayında smokinli bir IRA'lı

İrlanda barış sürecinde önceki akşam önemli bir an daha yaşandı. İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth bağımsızlığını ilan ettiğinden beri ilk kez bir İrlanda Cumhurbaşkanı onuruna davet verdi. Resepsiyona bir zamanlar İngiltere’ye karşı savaşan terör örgütü IRA’nın eski komutanı Martin McGuinness de smokinli katıldı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ve eski bir İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA) Belfast Komutanı olan Kuzey İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin McGuinness Londra’daki Windsor Kalesi’nde Kraliçe Elizabeth’in düzenlediği resmi bir yemeğe katılarak iki millet arasında devam eden barış süreci açısından önemli bir adım attı. İngiltere’ye resmi bir gezi düzenleyen ilk İrlanda lideri olan Higgins’i Londra’daki İrlanda Büyükelçiliğinde Prens Charles ve eşi Camilla karşıladı. McGuinnes, kraliyet arabası ile Windsor Kalesi’ne götürüldü. Higgins ve eşi kaleye girdiği sırada Kraliyet Birlikleri resmi bir karşılama töreni de düzenledi ve top atışları yapıldı. Ancak İrlandalı liderlerin yanı sıra Başbakan David Cameron ve Daniel Day Lewis ile Judi Dench gibi ünlü sanatçıların da katıldığı görkemli yemeğe Kuzey İrlanda Başbakan Yardımcısı McGuiness’e yöneltilen bir protesto gösterisi damgasını vurdu.

Smokinli ‘terörist’

McGuiness limuzinle Windsor Kalesi’ne ulaştığında, kapıda beklemekte olan protestocu Victor Barker, davetlilere “Smokinli bir terörist hâlâ teröristtir. McGuinness doğruyu söylemenin vakti geldi” yazılı bir pankart açtı. Protestosunu takım elbiseyle gerçekleştiren Barker, McGuiness’in kaleye girmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında 12 yaşındaki oğlunu 1998 yılında İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nun (IRA) Omagh’da yaptığı bombalı saldırıda kaybettiğini söyledi ve “Bir teröristin Kraliçe’nin yemek masasında işi yoktur. Ben buradayım çünkü insanların McGuiness’in geçmişini hatırlaması ve tarihi baştan yazmaktan vazgeçmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Tepkilere rağmen tarih yazılıyorİrlanda Cumhurbaşkanı’nın tarihi ziyareti sırasında IRA bağlantıları açıkça bilinen McGuiness’in Windsor Sarayı'na davet edilmesi bazı kesimlerden tepki çekse de, uzmanlar Kraliçe ile İrlandalı liderlerin bu şekilde bir araya gelmesinin barış sürecinde “önemli ve tarihi bir adım” olduğunu söyledi.

Kraliçe 2’nci Elizabeth ilk kez 2011 yılında İrlanda Cumhuriyeti’ne resmi bir gezi düzenlemişti.

2012’de de Belfast’a resmi bir ziyarette bulunan Kraliçe, buradaki bir toplum merkezinde, Avam Kamarası’nda yer almayı “Kraliçe’ye bağlılık yemini etmek istemediği için reddeden” McGuiness’in elini sıkarak İrlandalılar ve Kraliyet arasında barışın ilk adımını atmıştı.

35 yıl önce Kraliçe’nin kuzeni ve ikiz torunları, IRA saldırısında ölmüştü.