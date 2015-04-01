Kraliçenin bekçileri greve hazırlanıyor

İngiltere kraliyet ailesi için çalışan bir grup kişinin düşük ücretli çalıştırıldıkları ve görevleri dışında iş yaptırıldıkları gerekçesiyle grev hazırlığında oldukları bildirildi.

Kraliçe'nin başkent Londra'nın batısındaki Berkshire bölgesinde bulunan resmi konutu Windsor Kalesi'nin bekçileri, asgari ücretin altında maaş almarına rağmen, bekçilik dışında "konutu ziyaret eden turistlere kaleyi gezdirme", "tercümanlık yapma" ve "ilk yardımda bulunma" gibi görevleri herhangi bir ek ücret almadan yaptırıldıkları gerekçesiyle grev yapmayı planlıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS), 1952 yılından bu yana tahtta bulunan ve bu ay 89 yaşına girecek Kraliçe 2. Elizabeth'e hizmet eden üyeleri arasında oy çoğunluğunu sağlaması halinde, bu ay sonunda başlatılması planlanan grevin İngiltere kraliçe ailesinde bir ilk olacağını bildirdi.

PCS, "Yıllardır asgari ücretin altında çalışan vefakar işçilerin görevleri kapsamı dışında, yılda 1 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği kalede başka işlerle de ilgilendiğini ancak bu işler için ek ücret almadıklarını, bu nedenle de üyelerinin kızgın olduğunu" kaydetti. PCS, bu kapsamda kalede görev yapan bekçilerin, ek işleri yapmayı reddederek grev yapmayı planladığını belirtti.

Öte yandan, kraliyet ailesine hizmet veren işçileri çalıştıran Kraliyet Fonu (Royal Collection Trust), ek işlerin gönüllülük esasına dayandırıldığını ve bekçilerin zorunlu görevleri arasında olmadığını bildirdi.