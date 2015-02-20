Kraliçe 'ucuz' şoför arıyor



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yılda 23 bin sterline (yaklaşık 31 bin euro) çalışmak üzere bir şoför arıyor.

Kraliyet ailesine şoför olarak hizmet edecek kişiyi ise oldukça zorlu koşullar bekliyor.

Buckhingham Sarayı tarafından yayınlanan iş ilanına göre, şoför olarak çalışacak kişinin haftada yedi gün göreve hazır olması gerek. Ancak yemek saatlerinde serbest vakti olacak.

Aylık 2500 euro brüt maaş alacak olan şoförün, zaman baskısı altında çalışmaya hazır olması da isteniyor. Ancak bu maaşın yaşam koşullarının oldukça pahalı olduğu Londra'da yaşamaya yetmeyeceği kaydediliyor.

Şoförden Kraliyet hizmetlilerinin kaldığı evlerde konaklayacağı için talep edilen başka koşullar da var. Örneğin yeni şoförden adabı muaşeret kurallarını bilmesi bekleniyor.