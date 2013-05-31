Kraliçeliği 24 saat sürdü

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasında değerlendirmede yapılan hata yüzünden yanlış güzele birincilik tacı takıldı.

Geçen cumartesi günü yapılan yarışmada dördüncü olması gereken 26 yaşındaki Denise Garrido (üst fotoğrafta), birinci seçilen 26 yaşındaki Riza Santos'un yerine kraliçelik tacıyla ödüllendirildi.

Yarışmanın direktörü Denis Davila, hataya tecrübesiz bir çalışanın jürinin notlarını bilgisayara yanlış geçirmesinin neden olduğu açıkladı. Hata daha sonra bağımsız denetimcilerin kontrolü sırasında anlaşıldı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Garrido, hatanın fark edilmesiyle ertesi gün kraliçelik tacını iade etmek zorunda kaldı. Üzgün güzel, şokta olduğunu, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve tacı iade ettiği için kalbinin kırık olduğunu söyledi.

Taç yeni sahibine cumartesi günü takdim edilecek. Santos, Kanada'yı aralık ayında yapılacak Miss Universe final yarışmasında temsil edecek.