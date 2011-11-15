Kraliçe’den kiralık saray

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İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve Kraliyet ailesi mensuplarına da zaman zaman Saint James Sarayı, 2012 Dünya Olimpiyatları kapsamında şirketlere kiralanacak.Milliyet'in haberine göre karar, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in onayından geçti. Taht Odası, Duvar Halıların Sergilendiği Oda ve Kraliçe Anne’in Odası, olimpiyatlar boyunca organizasyon şirketlerine günlüğü 30 bin Sterlin’e (85 bin TL) kiralanarak ziyaretçilere açılacak. Yemek ve içki servisi yapacak olan şirketlerin en fazla 500 ziyaretçiyi ağırlama hakkı bulunuyor.Mall caddesine bakan Saray, burada yapılacak olan plaj voleybolu maçlarının izlenmesi için de imkan sunacak. Aynı şekilde Saray’ın geniş bir cephesinden görülen Hyde Park’taki yüzme yarışları da misafirler tarafından takip edilebilecek.