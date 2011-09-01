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Kraliçe tweet kurbanı

Hintli Kainat Güzeli adayı Vasuki Sunkavalli'nin, Twitter'da ülkesindeki siyasi gelişmelerle ilgili yorumları çalıntı çıktı.

01 Eylül 2011 03:00


T24- Hintli Kainat Güzeli adayı Vasuki Sunkavalli'nin, Twitter'da ülkesindeki siyasi gelişmelerle ilgili yorumları çalıntı çıktı.



Güzellik yarışmalarında adetten olan kraliçe adaylarının zeka seviyesini ölçme konusu Hintli Kainat Güzeli adayı Vasuki Sunkavalli’yi “fikir hırsızlığı” anlamına gelen intihale itti.Brezilya’daki yarışmaya katılan Sunkavalli Twitter üzerinden politika konusunda ne kadar bilgili olduğunu gösteren mesajlar göndermeye başladı.


Ancak Wall Street Journal yorumcusu Sadanand Dhume, güzelin kendi yazdıklarından kopya çektiğini öne sürdü. Dhume Sunkavalli’nin yazdığı 29 Twitter mesajından yedisinin kendisinin yazdıklarıyla benzeştiğini gördü ve  güzeli “intihalle” suçladı.


 

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