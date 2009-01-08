Kraliçe Seshestet'in mumyası bulundu

Yetkililer, geçen yıl Kahire'nin güneyinde bulunan piramitteki lahdin içinde beze sarılı kafatası, bacaklar, kalça kemiği ve diğer vücut parçaları ile antik bir kap bulunduğunu duyurdu.Arkeologların kapağını beş saatte açabildikleri lahitte, mumyalanan kişinin parmaklarının üzerine konulan altın parçalar da bulunduğu belirtildi.Baş arkeolog Zahi Hawass yaptığı açıklamada, ''Piramitte gömülü olan kraliçenin ismini bulamasak da bütün işaretler onun Altıncı Hanedan'ın ilk kralı olan Teti'nin annesi Seshestet olduğunu gösteriyor'' dedi.Mısır'da bugüne kadar bulunan diğer eski Mısır'a ait mumyaların çoğunun, Kral Teti'den 500 yıl sonra hüküm süren Yeni Krallık dönemine ait olduğu bildirildi.Firavun Teti'nin annesi Kraliçe Seshestet'e ait olduğu sanılıyor