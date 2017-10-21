Kraliçe Rania Rohingya sığınmacılarını ziyaret edecek

İstanbul, 21 Ekim (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) insani kuruluşlarının destekçisi Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah, 23 Ekim\'de Bangladeş\'teki Rohingyalı sığınmacıları ziyaret edecek.

Ündün Krallığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Ağustos ayının sonundan itibaren çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 500 bin Rohingya Müslümanı Bangladeş\'e geldi. Bölgede uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar kalabalık bir sığınmacı grubu bulunuyor ve bu durum insani yardım kuruluşlarının acil hareket etmesini gerektiriyor\" denildi.

Ziyaret, zor durumdaki popülasyon için gereken acil insani yardıma vurgu yapmak için gerçekleşecek.

Açıklamaya göre, Kraliçe Rania, Cox Pazarı yakınındaki Kutupalong Sığınmacı Kampı ve çevresinde yaşayan sığınmacılarla görüşecek.

Kraliçe aynı zamanda IRC, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHRC) gibi insani yardım kuruluşları tarafından sunulan acil yardım servisleri için Myanmar sınırı üzerinden kaçıp Bangladeş\'e gelen kadın ve çocuklarla bir araya gelecek.

Uluslararası yardım kuruluşlarına göre, bölgede şu an 800 binden fazla mülteci bulunuyor ve bu rakamın artması bekleniyor.

Ürdün açıklamasında, \"Önceden var olan servis tedarikçileri, bölgeye yeni gelen mültecilerin ihtiyaçları altında zor durumda kalıyor ve bu sebeple acil hayat kurtarıcı servislerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu durum, daha güçlü bir uluslararası desteğe ihtiyaç olunduğunun altını çiziyor\" denildi. (Fotoğrflı)