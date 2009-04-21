Kraliçe Rania neden türban takmadığını açıkladı

Ürdün’ün yardımseverliği ve modayı yakından takip etmesiyle tanınan Kraliçesi Rania, ünlü İngiliz magazin dergisi Hello’ya özel bir röportaj verdi. Özel hayatından, yardım çalışmalarına ve 4 çocuğuna kadar merak edilen her konu hakkında konuşan Rania, çok az yorum yaptığı başörtü konusunda da görüşlerini dile getirdi.Muhabirin “Neden başınızı örtmüyorsunuz, bu seçimi çok önceleri mi yaptınız” sorusuna şöyle yanıt verdi:“Evet, çok önce verdim. Ben zaten çok ılımlı bir ortamda büyüdüm. Bu sadece benimle değil, milyonlarca Arap kadınıyla ilgili bir konu. İnsanların başörtüsünü kadınların boyun eğmesi ya da baskı altında tutulmasının simgesi olarak görmesi çok yanlış. Tabii ki başörtüsünü buna alet edenler var ve bu da çok yanlış. Ama birçok kadın, başlarını inançlarının ve kendilerini Allah’a adamalarının bir simgesi olsun diye örtüyor. İnsanların birbirlerini bir kıyafet ile yargılamaları bence çok tehlikeli.”39 yaşındaki Kraliçe Rania, Filistinli bir babanın kızı ve Kral Abdullah ile evlenmeden önce uzun süre Kuveyt’te yaşadı. Annesi sonradan Müslümanlığa geçen bir İngiliz olan Kral Abdullah ise, aynı zamanda Hz.Muhammed’in soyundan gelen Haşimi Hanedanı’nın da lideri.