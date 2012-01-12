T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kraliçe ölümün eşiğinde!

2005 Turizm Kraliçesi, 26 yaşındaki Antalyalı manken Seda Kırımlıoğlu...

12 Ocak 2012 02:00

T24 - 2005 Turizm Kraliçesi, 26 yaşındaki Antalyalı manken Seda Kırımlıoğlu 'Anaroksiya' (aşırı diyet sonucu oluşan kilo kaybı) hastalığına yakalandı. 



1.78 boyundaki Seda Kırımlıoğlu 2 ayda 10 kilo verdi, 54'ten 44'e düştü. Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre kemikleri sayılmaya başlayan Seda Kırımlıoğlu, "İlk başlarda günde 1 öğün yiyordum. Sonra onu da yiyemez oldum. Ağzıma lokma atsam, midem bulanıyor, anında kusuyordum. Geçen yıl kanserden ölen Ceyla Gölcüklü aklıma geldi ve korkudan doktora gittim. 'Anaroksiya' olduğumu öğrenince dünya başıma yıkıldı" dedi. 



32 bedene düştüğünü, bu yüzden artık defilelerden teklif gelmediğini ve maddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Seda Kırımlıoğlu şöyle konuştu: "Bir hafta hastanede kaldım, çünkü serum bağlandı. Doktorlar, Şubat'a kadar 6 kilo almam gerektiğini, biraz daha zayıfladığım takdirde ise hayati tehlikenin baş göstereceğini söyledi. Sonumun, Fransız model-oyuncu Isabelle Caro gibi olmasını istemiyorum. Bir an önce toparlanıp podyuma dönmenin hayalini kuruyorum." Isabelle Caro, 'Anaroksiya'dan 2011'de öldüğünde 35 kiloydu.  


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24