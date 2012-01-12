Kraliçe ölümün eşiğinde!

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1.78 boyundaki Seda Kırımlıoğlu 2 ayda 10 kilo verdi, 54'ten 44'e düştü. Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre kemikleri sayılmaya başlayan Seda Kırımlıoğlu, "İlk başlarda günde 1 öğün yiyordum. Sonra onu da yiyemez oldum. Ağzıma lokma atsam, midem bulanıyor, anında kusuyordum. Geçen yıl kanserden ölen Ceyla Gölcüklü aklıma geldi ve korkudan doktora gittim. 'Anaroksiya' olduğumu öğrenince dünya başıma yıkıldı" dedi.32 bedene düştüğünü, bu yüzden artık defilelerden teklif gelmediğini ve maddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Seda Kırımlıoğlu şöyle konuştu: "Bir hafta hastanede kaldım, çünkü serum bağlandı. Doktorlar, Şubat'a kadar 6 kilo almam gerektiğini, biraz daha zayıfladığım takdirde ise hayati tehlikenin baş göstereceğini söyledi. Sonumun, Fransız model-oyuncu Isabelle Caro gibi olmasını istemiyorum. Bir an önce toparlanıp podyuma dönmenin hayalini kuruyorum." Isabelle Caro, 'Anaroksiya'dan 2011'de öldüğünde 35 kiloydu.