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Dünya

KRALİÇE İLE HİZMETÇİSİNİN İLİŞKİSİ GÜNLÜKLERDE LONDRA (A.A)

15 Mart 2011 14:20

-KRALİÇE İLE HİZMETÇİSİNİN İLİŞKİSİ GÜNLÜKLERDE  LONDRA (A.A) - 15.03.2011 - İngiltere'de bir yazarın bulduğu günlükler, İngiltere Kraliçesi Victoria ile Müslüman Hintli Abdülkerim arasındaki yakın ilişkiyi gözler önüne serdi. Günlüklerde, Kraliçe Victoria'nın hizmetçiliğini yapan Abdülkerim'in bir süre sonra Kraliçenin en yakın arkadaşı, sırdaşı, hatta öğretmeni olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi. Kitabı için araştırma yaparken hem Kraliçenin hem de Abdülkerim'in günlükleri bulan Shrabani Basu adlı yazar BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yıllarca Kraliçe Abdülkerim'e gönderdiği mektupları 'seni seven annen' ve 'en yakın arkadaşın' diye imzalamış. Bazılarında ise o zamanlar oldukça sıradışı olarak kabul edilen, öpücükler göndererek mektuplarını sonlandırmış" diye konuştu. Kraliçe Victoria (1819-1901) ile Abdülkerim arasında duygusal bir ilişki olup olmadığının tam olarak bilinmediğini ancak bu ilişkinin "hiç kuşkusuz ki tutkulu bir ilişki" olduğunu söyleyen Basu, hiç Hindistan'a gitmeyen Kraliçe'nin Abdülkerim'den 13 yıl boyunca Urduca dersleri aldığını da kaydetti.

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