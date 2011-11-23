-Kraliçe ile akşam yemeği LONDRA (A.A) - 23.11.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Gül ve Kraliçe 2. Elizabeth, salona birlikte girdi. Gül ve Kraliçe Elizabeth'nin peşinden Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Philip, Gül'ün ziyaretine eşlik eden Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu salondaki yerlerini aldı. Yemekte konuşan Kraliçe 2. Elizabeth, 2008'de Türkiye'ye yaptığı ziyaretten çok güzel anılarla ayrıldığını söyledi. İngiltere ve Türkiye'nin Avrupa'nın iki ucunda yer alan ülkeler olmasına rağmen çok şey paylaştıkları uzun bir tarihi geçmişe sahip olduklarını dile getiren Kraliçe 2. Elizabeth, iki ülkenin Kırım Savaşında Rusya'ya karşı savaştığını, Kore Savaşında da birlikte mücadele verdiğini belirtti. İki ülkenin NATO'da yakın müttefik olduğunu ifade eden Kraliçe 2. Elizabeth, Türkiye ve İngiltere'nin bugün modern bir ortaklığı bulunduğunu vurguladı. -''Müthiş gelişimi gördük''- Kraliçe 2. Elizabeth, 1971'de de Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti: ''2008'de ülkenize geldiğimde Türkiye'nin bu sürede geçirdiği müthiş gelişimi gördük. Son ziyaretimde Türkiye'nin canlı ve dinamik ekonomisine şahit olduk. Asya ile Avrupa'yı, doğu ile batıyı bağlayan dünyanın en harika şehirlerinden İstanbul'u gezdik. Türkiye'nin eşsiz pozisyonu sayesinde Türkiye ve siz Sayın Cumhurbaşkanı, dünya siyaset sahnesinde önemli ve aktif bir paya sahipsiniz.'' Kraliçe 2. Elizabeth, konuşmasını ''Kadehimi Cumhurbaşkanı ve Türk halkı için kaldırıyorum'' diyerek bitirdi. Kraliçe'nin kadeh kaldırmasıyla birlikte İstiklal Marşı çalındı. -Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşması- İki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı saygıyı vurgulayan Gül, bu unsurların iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın oluşmasına yol açtığını ifade etti. ''Bugün iki stratejik ortak olarak, Türkiye ve İngiltere modern çağın zorluklarına karşın ortak hareket etme konusunda güçlü bir bağlılığı paylaşıyor'' diyen Gül, İngiltere ile Türkiye arasında uluslararası terörizm, kitle imha silahlarını önleme, yasadışı göç ve ekonomik resesyona kadar birçok konudaki işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılığı vurguladı. İki ülke arasındaki iş ilişkilerinin ''en çok güvendikleri değerler'' olduğunu belirten Gül, bu nedenle iki ülkenin ticari ilişkilerinin şaşırtıcı olmadığını ifade etti. İngiltere'nin Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteğin stratejik vizyonun göstergesi olduğuna işaret eden Gül, stratejik ortaklığın gelecek yıllarda daha da geliştirileceğini belirtti. Gül, Kraliçe'nin gelecek yıl tahtta bulunmasının 60. yılının kutlanacağına değinerek, konuşmasının sonunda kadehini, ''İngiliz halkının refahı ve mutluluğu ile Kraliçe'nin sağlığına'' kaldırdı. Cumhurbaşkanı Gül'ün kadehinin kaldırmasının ardından İngiltere Milli Marşı çalındı.