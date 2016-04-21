Kraliçe II. Elizabeth 90 yaşında



İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 90'ncı yaş günü görkemli törenlerle kutlandı. Başta başkent Londra olmak üzere, İngiltere'nin çeşitli kentlerinde kutlama etkinliklerine kilise çanlarının çalınması ve top atışları eşlik etti.

Üstü açık makam otomobilinde eşi Prens Philip ile birlikte Londra turu yapan kraliçeyi güzergah üzerinde toplanan binlerce kişi selamladı.

İngiltere Başbakanı Cameron da Twitter hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayınlayarak, Kraliçe II. Elizabeth'in İngiltere için ‘Güç sembolü bir kaya' olduğunu ifade etti.

Yurtdışından da çok sayıda tebrik mesajı alan Kraliçe'yi kutlayan isimlerden biri de Almanya Cumhurbaşkanı Gauck oldu.

Elizabeth'in özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere-Almanya ilişkilerinin iyileşmesi adına yoğun bir çaba gösterdiğini belirten Gauck, ‘bunun için size derinden minnettarım' dedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in doğum günü haziran ayında resmi törenlerle ve 10 bin kişinin katılacağı bir yemekle daha kapsamlı şekilde kutlanacak.