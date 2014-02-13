Kraliçe Elizabeth'ten Kate'e Haydarabad Nizamı jesti

İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından daha muhafazakar giyinmesi konusunda uyarılan Cambridge Düşesi Kate Middleton katıldığı ilk resmi davette uzun tuvaleti ve elmas gerdanlığı ile dikkat çekti.

Düşes'in Londra'daki Ulusal Portre Müzesi'nde gerçekleştirilen yardım galasına, Kraliçe Elizabeth'e 1947'deki düğününde Haydarabad Nizamı tarafından hediye edilen paha biçilemez elmas gerdanlık ve Jenny Packham imzalı zarif bir tualetle katılması, Kraliçe'nin gelininin gardrobunu kontrol etmeye başladığının işareti olarak yorumlandı.

Kraliyet yetkilileri geçen ay son 20 yıldır tüm yurtdışı gezilerinde Kraliçe'yi giydiren Angela Kelly'nin Cambridge Düşesi'nin kıyafet ve mücevher seçimleri ile de ilgilienmeye başladığını açıklamıştı.