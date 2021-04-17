Kraliçe Elizabeth ve Britanya, bugün gerçekleşecek cenaze töreni ile Prens Philip'e veda edecek

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Kraliçe Elizabeth ve Britanya halkı, bugün düzenlenecek olan cenaze töreni ile Edinburgh Dükü Prens Philip'e son kez veda edecek.

Cenaze töreni, normal bir Kraliyet Ailesi cenaze töreninin gösterişinden izler taşıyacak olsa da Windsor Sarayı'ndaki St. George's Kilisesi'ne Koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece 30 davetli alınacak.

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Yine Koronavirüs önlemleri sebebiyle kamuya açık bir geçit göreni düzenlenmeyecek, törene katılan herkes maske takacak ve Kraliçe II. Elizabeth tek başına oturacak.

Cenaze törenini gerçekleştirecek isimlerden Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, "O Kraliçe, her zaman olduğu gibi olağandışı bir ağırbaşlılık ve olağandışı bir cesaretle hareket edecek. Ancak aynı zamanda 73 yıl boyunca evli kaldığı birine veda ediyor" dedi.

Kraliçe II. Elizabeth'in rekor kıran 69 yıllık devri boyunca yanında olan Edinburgh Dükü geçen hafta 99 yaşında Windsor Sarayı'nda hayatını kaybetmişti.

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Bütün tören Windsor'un duvarları içinde gerçekleşecek. Halka Saray'ın etrafında toplanmama çağrısı yapıldı. Sadece Kraliyet Ailesi mensuplarının davetli olduğu törene Britanya Başbakanı Boris Johnson da katılamayacak.

Tören, TSİ 16.00'da yapılacak saygı duruşu ile başlayacak.