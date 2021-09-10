"Kraliçe Elizabeth ve ailesi, Black Lives Matter hareketini destekliyor"

Bir kraliyet temsilcisi, Kraliçe 2. Elizabeth ve ailesinin Black Lives Matter (Siyah Canlar Kıymetlidir) hareketinin destekçisi olduğunu söyledi.

Channel 4 kanalına konuşan Londra'nın ilk siyah teğmeni Sir Ken Olisa, Kraliyet ailesi mensupları arasında ırkçılığa ilişkin duruşları anlattı. Olisa, ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü olaydan sonra Kraliyet ailesi mensuplarıyla ırkçılık konusunu konuştuğunu söyledi.

"Kraliyet ailesi Black Lives Matter hareketini destekliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Olisa "Yanıt, basitçe evet" dedi.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, Buckingham Sarayı'nda ismini vermedikleri birinin doğacak bebeklerinin "ten rengine ilişkin sorular sorduğunu" söylemiş, Kraliyet ailesinde ırkçılığa ilişkin bir tartışma doğurmuşlardı.