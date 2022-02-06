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Dünya

Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını duyurdu

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılıyla İngiliz monarşisinde en çok tahtta kalan hükümdar oldu

06 Şubat 2022 07:32

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıkladı.

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını "içten dilediğini" belirtti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.

Kraliçe Elizabeth'in geçen yıl hayatını kaybeden eşi Prens Philip, "kral" unvanını alamamıştı.

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılıyla İngiliz monarşisinde en çok tahtta kalan hükümdar oldu.

 

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