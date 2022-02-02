Kraliçe Elizabeth, İngiliz monarşisinde 70 yıldır tahtta olan ilk hükümdar olacak

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth, bu pazar günü tahttaki 70’inci yılına ulaşan İngiliz monarşisindeki ilk isim olacak.

Kraliçe 2. Elizabeth'in 6 Şubat 1952'de tahta çıkışının 70. yıl dönümü olan bu pazar, Platin Jübile olarak biliniyor. Tahta çıkış günü babasının ölüm yıl dönümüne denk gelen Kraliçe Elizabeth, bugüne kadar o günü özel etkinliklerde geçirmedi. Kraliçe’nin bu yıl için de herhangi bir planı olmadığı belirtildi.

Kraliçe Elizabeth’in rekor kıran hükümdarlığı, 1962 yılında, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Prens Philip ile Kenya’da ziyarette olduğu sırada babasının ölüm haberini alaasıyla başlamıştı.

Dünya tarihinde sadece üç hükümdarın 70 yıl boyunca tahtta kaldığı biliniyor. Franca’da Louis XIV’nin 72 yıl 110 gün tahtta kaldığı, Tayland Krali’nın Bhuminol Adulyadej’in 70 yıl tahtta kaldığı biliniyor. Liechtenstein Prensi Johann II’nin de 70 yıl 91 gün tahtta kaldığı aktarıldı.