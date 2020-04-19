Kraliçe Elizabeth'in doğum günü kutlaması Koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Britanya Kraliçesi Elizabeth, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 94'üncü yaş günü kutlamalarını iptal etti. Bu tarihi karar kapsamında geleneksel olarak Londra'nın farklı noktalarında organize edilen top atışları da bu yıl yapılmayacak.

Her yıl 21 Nisan’da Kraliçe'nin doğum günü nedeniyle Londra'nın farklı yerlerinde top atışları yapılıyor, büyük kutlama törenleri sergileniyordu. 68 yıldır tahtta olan Kraliçe’nin iptal kararı, tarihi bir özellik taşıyor.

Kraliyet kaynaklarına göre Kraliçe, mevcut şartlara uygun olacağını düşünmediği için doğum günü etkinlikleri kapsamında top atışı yapılmasını istemedi.

Kraliyet ailesinin diğer üyelerinin de Kraliçe’nin doğum gününü kutlamak için sosyal medyayı kullanmaları bekleniyor.

Kraliçe Elizabeth kısa süre önce salgınla ilgili özel bir yayın yaparak "Birleşmiş ve kararlı kalmaya devam edersek bunun üstesinden geleceğimize güvence vermek istiyorum" demişti. Kraliçe, halktan Koronavirüs karşı İkinci Dünya Savaşı ruhunu canlandırarak dayanışma içerisinde mücadele etmelerini istemişti. Kraliçe’nin TV’den halka hitabı, taht tarihinde dördüncü kez yaşandı.