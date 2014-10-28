'Kraliçe Elizabeth Erdoğan'dan fakir, Hollande kulübede yaşıyor'

İstanbul Milletvekili Umut Oran, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı bütçesini özel bir broşürle değerlendirdi. Tevfik Fikret’in 102 yıl önce “Yiyin efendiler yiyin, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin” dediği “Yağma Sofrası” şiirini okudu. Oran, “AKP iktidara geldiğinde 2002 yılında Cumhurbaşkanlığının bütçesi 18,8 milyon lira idi, 12’ncinin 2015 bütçesi ise tam 397 trilyon. Yani cumhurbaşkanlığı bütçesi 12’nci için yüzde 2106 arttırıldı! 12’ncinin şatafatı için hepimizin cebinden 1 Ocak’tan itibaren 5 TL 20’şer kuruş çıkacak haberiniz olsun, benden söylemesi” dedi.

Oran, “12’ncinin bütçesi 397 trilyon beyefendiye zor yetiyor, ama koskoca İngiliz Kraliyeti ise 126 trilyon ile idare ediyor işlerini. Yani Kraliçe Elizabet fakir kalıyor 12’ncinin yanında” ifadelerini kullandı. Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılan “Ak Saray” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı binası içinse Oran, “Fransızlar ise acınacak durumda çünkü 292 yıllık eski püskü Elyse Sarayında onlarca Fransız Kralı, Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetti ama 12’ncinin İşgal Sarayı Elysee’den tam 27 kat daha büyük. Mösyö Hollande’ı bahçıvan kulübesinde oturuyor diye küçümsüyordur kesin!” diye konuştu.

Cumhuriyet bayramını kutlayan ve "Bize bu yönetim biçimini ve genç Türkiye’yi emanet eden Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" diyen Oran, Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde oturmamak için bin dereden su getirdiğini söyledi. Oran'ın değerlendirmeleri şöyle:

'Çankaya Köşk'üne oturmamak için bin dereden su getirdi'

Askeri darbelerle kesintiye uğramış olsa da gelenekleri, kurum ve kuralları bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nde bugüne kadar 11 kişi cumhurbaşkanlığı yaptı. 12. Cumhurbaşkanı ise tüm teamül, kuralları yıkan “her şeyi ben bilirim” diyerek geldi o yüce makama oturdu. Oturdu oturmasına ama Atatürk’ün manevi ağırlığı altında ezilmiş olsa gerek ki Çankaya Köşkü’ne tahammül edemedi. 11 Cumhurbaşkanı’nın anılarıyla bezenmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin hafızasını oluşturan Çankaya Köşkü’nde oturmamak için bin dereden su getirdi.

'Beyaz Ev 214 yıllık'

12’cinin, ‘beni telefonla aradı’ diye mutlu olduğu ABD Başkanı Barack Obama kaç yıllık binada oturuyor biliyor musunuz? Tam 214 yıllık bir binada, White House’ta yani Türkçe söylersek Beyaz Ev’de oturuyor. Beyaz Ev tam 214 yıllık ve burada ABD’nin 2. Başkanından itibaren bugünkü 44. Başkan olan Obama’ya kadar 42 ABD Başkanı oturmuş, tüm dünyaya hükmetmiş. Yani 238 yıllık bir ülke olan ABD’de Başkanlar 214 yıldır aynı binadan ülkeyi yönetiyor.

'İşgal Sarayında oturacaktır'

800 yıllık imparatorluk üzerine kurulmuş 90 yıllık Türkiye’de ise 12’nci daha gelir gelmez sıkılıverdi kendisine Atatürk Orman Çiftçiliğinde Saray yaptırdı. Orası Kaç-AK’tır, mahkeme kararlarıyla AOÇ işgal edilerek yapıldığı belgelenmiştir, yani 12’nci, İşgal Sarayında oturacaktır. Atatürk’ün vasiyeti çiğnenerek yapılan bu İşgal Sarayı, CHP iktidarında eğitim kurumlarına bağışlanacaktır. Cumhuriyetin kalbi 90 yıldır olduğu gibi yine 1071 rakımlı tepeden, Çankaya Köşkü’nden atacaktır.

'Cumhurbaşkanının bütçesi 445 bin 566 asgari ücretlinin bir aylık maaşı'

- 397 trilyon büyük rakam daha anlaşılır hale getirelim, yani bu şu demek tam 445 bin 566 asgari ücretli işçinin bir aylık maaşı, 12’nci ve ekibi için 12 ayda harcanacak.

'Kraliçe Elizabet fakir kalıyor'

- 12’ncinin bütçesi 397 trilyon beyefendiye zor yetiyor, ama koskoca İngiliz Kraliyeti ise 126 trilyon ile idare ediyor işlerini. Yani Kraliçe Elizabet fakir kalıyor 12’ncinin yanında.

İşgal Sarayı için harcanın para da sır biliyorsunuz resmi olarak açıklamıyorlar ama 2012 yılından itibaren 700 milyon TL’ye ihale edildiği hep söylendi. Türkiye’de ihaleler biliyorsunuz neredeyse iki katı ödeneğe bitirilir! Örtülü Ödenek ve Kalkınma Bakanlığı bütçesinden ne kadar aktarıldığı ise bilinmiyor, 12’ncinin her şeyi örtülü çünkü! 12’ncinin İşgal Sarayı için rahatlıkla 1 milyar TL Harcandığını söyleyebiliriz ama resmi olan 700 milyon TL üzerinden de biraz hesaplama yapmak gerekirse

- İşgal Sarayı için de 76 milyon vatandaşın her birinin cebinden 9,2 TL daha gidecek

- 3 bin ağacı kestiler sonra tanesi 2 bin Euro’ya getirdikleri ağaçları da kuruttular

'İşgal sarayı, Dolmabahçe'nin tam 6 kat büyüklüğünde'

- 300 bin metrekarelik İşgal Sarayı, Sultan Abdülmecit’e yeten Dolmabahçe’nin tam 6 katı büyüklüğünde

- İşgal Sarayı, ABD Başkanı Obama’ya yeten Beyaz Ev’in de tam 6 katı büyüklükte

- Erdoğan’ın rol modeli Putin’in Kremlin Sarayı, 12’ncinin İşgal Sarayı’nın yanında müştemilat sayılır. Çünkü işgal sarayı Kremlin’in tam 12 katı büyüklükte!

- Fransızlar ise acınacak durumda çünkü 292 yıllık eski püskü Elyse Sarayında onlarca Fransız Kralı, Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetti ama 12’ncinin İşgal Sarayı Elysee’den tam 27 kat daha büyük. Mösyö Hollande’ı bahçıvan kulübesinde oturuyor diye küçümsüyordur kesin!

'Saray yapılmasaydı

Mars'a üç uydu gönderirdik'

- İşgal sarayı yapılmasa idi buraya ‘resmi’ olarak harcanan 700 milyon TL ile Mars’a 3 uydu gönderirdik ya da bu paraya 350 yatak kapasiteli tam teşekküllü 14 hastane yapar vatandaşın derdine derman olurdu.

Bitmedi biliyorsunuz 12’nci bir de kendine uçan saray yaptırdı. Yıllarca süren iç düzenlemesiyle beraber TC-TUR uçağı da 436 milyon TL’ye mal oldu. Pentagon’a gizli kırmızı hattı bulunduğuna emin olduğum bu uçak için de hepimizin cebinden 5,7’şer TL daha çıkacak. Yani işgal sarayı, 12’ncinin bütçesi ve uçan sarayı için her vatandaş cebinden şimdiden 20’şer TL ödemiş durumda.”