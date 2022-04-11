Kraliçe Elizabeth: Covid insanı yorgun ve tükenmiş bir hâlde bırakıyor

Britanya Kraliçesi Elizabeth, kendi Covid deneyimini, kardeşi ve babasını kaybeden, hastalık geçiren bir vatandaşa anlattı. Kraliçe Elizabeth, Covid’in kendisini “yorgun ve tükenmiş” bıraktığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kraliçe Elizabeth, Covid-19’a şubat ayında yakalanmış, görevlerine izole bir şekilde devam etmişti. Kraliçe Elizabeth’in hafif, grip benzeri semptomları olduğu belirtilmişti.

Kraliçe Elizabeth, Royal London isimli hastaneye video konferans ile bağlanarak “Kraliçe Elizabeth” biriminin açılışına katıldı.

Kraliçe, bu sırada Covid geçiren Asef Hussain ve eşiyle konuşurken “İnsanı çok yorgun ve tükenmiş bırakıyor değil mi? Korkunç bir pandemi. İyi sonuçları yok.” dedi.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in sağlıklı olduğu ancak hareketlili konusuda bazı sorunlar olduğu belirtiliyor.