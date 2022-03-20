Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı için dekoratör arıyor; maaş 30 bin Sterlin olacak

Britanya'da Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Sarayı’na yeni "dekoratif dokunuşlar" için bir ressam ve dekoratör aradığı belirtildi. İşe alınacak dekoratöre 30 bin Sterlin maaş verileceği belirtildi.

Metro’da yer alan habere göre, 3 Nisan’a kadar açık olan başvuruların sonucunda Buckingham Sarayı’na 30 bin sterlin maaşla bir dekoratör alınacak.

Dekoratör ilanının, 2027 bitmesi planlanan büyük Buckingham Sarayı renovasyonunun bir parçası olduğu tahmin ediliyor. 369 milyon sterlinlik renovasyonun vergi mükellefleri tarafından karşılanması tepkilere neden olmuştu. Kraliyet ailesinin renovasyonu kendi ceplerinden yapması için imza kampanyası başlatılmıştı.

775 odalı Buckingham Sarayı, 1952 yılından bu yana dekore edilmemişti.

Prens Charles’ın Kral olduğunda buraya taşınması bekleniyor.