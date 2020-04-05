Kraliçe Elizabeth 8 yıl sonra halka seslendi: Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üstesinden geleceğiz

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, Koronavirüs salgını nedeniyle 8 yılın ardından halka seslendi. Elizabeth, "Önümüzdeki yıllarda bu zorlukla başa çıkan herkesin gurur duyacağını umuyorum" dedi.

Elizabeth, konuşmasına sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı. Koronavirüs'ün finansal zorluklar, yas ve aşılması gereken büyük sorunlar getirdiğini belirten Kraliçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hastalıkla hep birlikte mücadele ediyoruz. Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üzerinden geleceğiz.

Kendimizden gurur duymamız yalnızca geçmişimizden kaynaklanmıyor, günümüzü ve geleceğimizi de tanımlıyor.

Birleşik Krallık'ın bir araya geldiği ve sağlık çalışanları ile diğer kilit öneme sahip işçileri alkışladığı anlar ulusal ruhumuzun dışa vurumu olarak hatırlanacaktır ve bunun sembolü de çocuklar tarafından çizilen gökkuşakları olacaktır.

"Kendini izole etmek zor bir şey olsa da tüm inanç gruplarından ve inançsızlardan pek çok insan, bunun yavaşlamak, ara vermek, dua etmek veya meditasyon yapmak için bir fırsat olduğunu fark ediyor."

Kraliçe 2. Elizabeth 68 yıllık süreçte çok az ulusa sesleniş konuşması yapmıştı.

Bunlar; 1991'de Birinci Körfez Savaşı katılımı sırasında, 1997'de Prenses Diana'nın cenazesi öncesinde ve 2002'de annesinin cenaze töreni öncesindeydi.