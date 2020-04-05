Kraliçe Elizabeth, bugün 68 yıllık hükümdarlığında beşinci kez ulusa seslenecek

Kraliçe Elizabeth, bugün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gündemiyle ulusa seslenecek. Bugün yapılacak yayın, 94 yaşındaki Kraliçe'nin 68 yıllık hükümdarlığında beşinci ulusa seslenişi olacak.

Kraliçe Elizabeth, Britanya'ya Koronavirüs günlerinde "disiplin" ve "çözüm" odaklı bir konuşma yapacak. Pandemi günlerinde başka zor zamanlarda Kraliçe'nin kendi tecrübelerini aktaracağı belirtilen konuşma yerel saatle 20.00'de yayımlanacak.

Kraliçe, çekilen bant kaydından bir bölümde "Umarım gelecek yıllarda herkes bu zorluğa nasıl cevap verdiğiyle gurur duyar. Bir ülkenin zorlandığı bu dönemde, bu zorluk bazılarına yas getirdi, bir çoğuna ekonomik zorluk getirdi ve günlük hayatımızda çok büyük sıkıntılar yaşattı. Umarım bizden sonra geleler bu dönem Britanyalıların her zamanki gibi çok güçlü olduklarını söyler." dedi.

Kraliçe, ulusa sesleniş konuşmasında sağlık çalışanları ve zorunlu işlerde çalışanlara teşekkür etti.

Sağlık durumunun yerinde olduğu belirtilen Kraliçe Elizabeth, salgın başladığından beri Prens Philip ile Windsor Kalesi'nde kalıyor.

Kraliçe Elizabeth her yıl paylaştığı Noel mesajının dışında yıllardır ulusa sesleniş yapmıyor. Kraliçe'nin yayına çıkarak konuştuğu tarihler en son Körfez Savaşı, Prenses Diana'nın cenazesi ve kendi annesinin ölümü sonrasıydı.