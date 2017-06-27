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Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth'in yıllık payı 82,2 milyon sterlin

Birleşik Krallık bütçesinden Kraliçe 2. Elizabeth’e ayrılan payın yıllık yüzde 8 artırıldığı açıklandı

27 Haziran 2017 18:58

İngiliz hükümeti tarafından Birleşik Krallık bütçesinden Kraliçe 2. Elizabeth’in giderleri için ayrılan bütçenin 2018-2019 döneminde yüzde 8 artırılarak 82,2 milyon İngiliz sterlinine (105 milyon dolar) yükseltildiği bildirildi.

“Birinci sınıf damganın karşılığı”

Kraliçe’nin mali işlerinden sorumlu Alan Reid, Kraliçe 2. Elizabeth’in bütçeden ayrılan pay karşılığında Birleşik Krallığı son derece iyi bir şekilde temsil ettiğini belirterek, "Kraliçe ayrılan bütçeden yapılan toplam harcama yıllık kişi başına 65 pens civarında. Bu birinci sınıf damganın karşılığı" ifadelerini kullandı.

Ziyaret maliyeti 4.5 milyon sterlin

Resmi verilere göre Kraliçe 2. Elizabeth ve Kraliyet ailesinin 2016-2017 dönemindeki resmi ziyaretlerinin toplamı 4,5 milyon sterline mal oldu.

İki ülkeye ziyaret 154 bin sterlin

Geçtiğimiz yıl Prens Charles ve eşi Camilla’nın “Cam Force One” adlı resmi uçakla İtalya, Romanya ve Avusturya’ya yaptığı ziyaretler ise toplamda 154 bin sterlin tuttu.

Kraliyetin tüm varlıklarından elde ettiği kira gelirleri ise 2016-2017 döneminde 24,7 milyon sterlin artarak toplam 328,8 milyon sterline yükseldi.

Daha önce 2.Elizabeth’in ikamet ettiği Buckingham Sarayı’nın tadilatı için 369 milyon sterlinlik bir bütçenin ayırıldığı, bu meblağın sarayın ısıtma, soğutma, elektrik altyapısını modernize edilmesi için harcanacağı açıklanmıştı. 

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