Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles'ın kral olması halinde eşi Camilla'nın 'kraliçe' olmasını istediğini duyurdu

Kraliçe 2. Elizabeth, Cornwall Düşesi Camilla'nın, eşi Prens Charles'ın kral olması durumunda kraliçe unvanı almasını istediğini açıkladı.

Tahta geçişinin 70. yıldönümünde bir mesaj yayımlayan Kraliçe, oğlu Galler Prensi Charles'ın kral olması durumunda Camilla'nın kraliçe olarak anılmasının "samimi dileği" olduğunu söyledi.

Kraliçe, Britanya monarşi tarihinde 70. yıldönümünü kutlayan ilk hükümdar oldu.

25 yaşında, babası Kral 6. George'un ölümünün ardından 1952 yılında tahta geçen Kraliçe, Ekim ayında sağlık sorunları sebebiyle bir gece hastanede kalmış; o zamandan beri kameralar önünde görülmemişti.

6 Şubat olan yıldönümünü de Sandringham'daki mülkünde geçiren ve sadece bir resepsiyon veren Kraliçe'nin yıldönümü için asıl kutlamalar, Haziran ayında yapılacak.

Kraliçe, 70. yıldönümü mesajında, bu günü "Hükümdarlığın başlangıcı olduğu kadar babam Kral 6. George'un ölümü olarak da hatırlıyorum" ifadelerine yer verdi.

95 yaşındaki Kraliçe, kendisine 70 yıl boyunca verilen desteğe de minnettar olduğunu söyledi.

Bu yıl Kraliçe Elizabeth ilk kez tahta geçişinin yıldönümünü eşi Edinburg Dükü Philiph olmadan kutlayacak. Prens Philiph, 73 yıllık evliliklerinin ardından geçen yıl hayatını kaybetmişti.

Prens Philiph'e de mesajında değinen Kraliçe, "Bencillikten tamamen uzak desteği için" eşine teşekkür etti. "Ülkedeki tüm milliyetlerden, inançlardan ve her yaştan insanların bana gösterdiği iyi niyete teşekkür ederim" dedi.

Kraliçe'nin hükümdarlığı boyunca İngiltere'de 14 başbakan göreve geldi.

Başbakan Boris Johnson da, Twitter'da yıldönümü için yaptığı paylaşımda "Yıllar süren hizmetlerini tebrik ediyor ve yazın tüm ülke olarak bu tarihi hükümdarlığı kutlamayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Norfolk'taki Sandringham Malikanesi'nden paylaştığı mesajda Kraliçe Elizabeth, hayat boyu görevde kalacağı sözünü yineledi, "Hayatım daima sizin hizmetinizie adanacaktır" dedi.

Kraliçe tahta geçişinin 70. yıldönümünü Sandringham'da geçirdi

Böylece mesajında Kraliçe, hem tahtı erken bırakmayacağını açıklamış hem de Camilla'nın belirsiz durumuna son noktayı koymuş oldu.

Eski eşi Prenses Diana ile 1996'da boşanması ve Diana'nın bir yıl sonra trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 2005'te Camilla ile evlenen Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in en büyük oğlu olarak onun ardından tahta geçecek varis olarak kabul ediliyor.

Camilla'nın ilk evliliğinden iki çocuğu var. Prens Charles'ın ardından tahta geçecek olan varis ise Prenses Diana'dan olan büyük oğlu William.

Galler Prensi Charles ile evliliğinin ardından Diana'ya da evlilik sonrası verilen Galler Prensesi unvanını almayan Camilla'nın, Charles'ın kral olması durumunda da 'prenses' unvanını alması ve 'kraliçe olarak anılmaması' konuşuluyordu. Halkın gözünde Camilla'nın yeri ve çoğunluğun fikriyle ilgili bir belirsizlik olduğu gerekçesiyle kesin bir karar verilmemişti.

Kraliçe'nin açıklaması sonrası Prens Charles ve Camilla'nın yaşadığı Clarence House'dan bir sözcü, çiftin "Çok duygulandığını ve onur duyduğunu" açıkladı.

Daha önce sadece Kraliçe olan hükümdarların eşleri hakkında farklı bir uygulama yapılmış; Kraliçe Victoria'nın eşi Albert ve Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Philip 'prens' unvanını almıştı. Bu iki eşe 'kral' unvanı verilmedi.

Ancak kraliyet ailesinin bir üyesi olan ve bu şekilde tahta geçen kralların eşler kraliçe unvanı alıyor.

Prens Charles ve Camilla 2005'te medeni nikahla evlendiklerinde saraydan gelen bilgilere göre, Charles'ın tahta geçmesi durumunda Camilla'ya 'prenses' unvanı verilmesi uygun görülmüştü. Konu yıllar içinde defalarca tartışıldı.

Kraliçe'nin yayımladığı mesajla birlikte Camilla'nın kraliçe olmasının önündeki engeller de kalkmış oldu. Böylece Camilla kraliçe olarak Charles'ın yanında tüm kraliyet görevlerini yerine getirebilecek.

74 yaşındaki Camilla, büyük oranda aile içi şiddet mağdurları başta olmak üzere birçok yardım kuruluşunda çalışıyor.