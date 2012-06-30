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Yaşam

Bakan Bayraktar: Krala yapılan haksızlık giderilirse imajımız kuvvetlenecek

Bakan Bayraktar Suudi Kralı’na satılan Sevda Tepesi için “Satın aldığı zaman imarı vardı, iptal oldu. Bu da insanları üzüyor. Bu hak teslim edilirse imajımız kuvvetlenecek” dedi

30 Haziran 2012 07:07

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Suudi Kralı’na satılan ve imar geçirileceği açıklanan Sevda Tepesi ile ilgili olarak, “Suudi Kralı, satın aldığı zaman imarı vardı. Aldıktan sonra iptal oldu. Bu da insanları üzüyor. Mütekabiliyet yasası çıkarttık. Bu hak teslim edilirse, gayrimenkul talebi artacak. Haksızlık giderilirse imajımız kuvvetlenecek” diye konuştu.

Milliyet'in haberine göre, bir televizyon programına konuk olan Bayraktar, afet riski altındaki alanların dönüşümünü, Başbakan’ın gün tarih vermesi durumunda Türkiye’nin 700 noktasında aynı anda törenle başlatmak istediklerini söyledi. Dönüşümde sadece şahıs binalarının yıkılmayacağını ifade eden Bayraktar, “Çok sayıda kamu binası var. Askeri lojmanlar, okullar ve kamu binaları hatta bizim Bakanlığımızın binası var. En acil, en kolay ve en rahat yerden başlayacağız. Vatandaş sitemizi dönüştürsün derse ondan da başlayacağız. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan inceleme sonucu riskli olduğu tespit edilen ve yıkılması gereken binalarda oturanlara, gelir durumuna göre kira yardımı yapılacağını ve konut verilebileceğini ifade etti.

Ev sahiplerinin binalarını yıktırmak istememesi durumunda ise devreye gireceklerini belirten Bayraktar, şunları söyledi:“Kolluk kuvvetleri ile boşaltıp binayı yıkacağız. Sonra istediklerini yapabilirler. SPK uzmanlarına değerleme yaptırıp, 2/3 hak sahibine diğer hisseleri alın diyeceğiz. Almazlarsa da belediye veya hazineye devredip. tasarruf hakkı arsa sahibine ait diyeceğiz. Kentsel dönüşüm için 20 senelik projeksiyonumuz var. bunu şehirleri düzelterek yapmak zorundayız.”

 

99 öncesi uymuyor

 

Bayraktar, kentsel dönüşümde birinci dereceden deprem riski taşıyan alanların ilk sırada olduğunu ancak 2’nci bölgede yer alan kötü durumdaki bir binanın da önem arz ettiğini ifade etti. Bayraktar vatandaşların evlerini test ettirmesini istedi. Kentsel dönüşüm ile hedeflerinin şehirleri dayanıksız binalardan kurtarmak olduğunu belirten Bayraktar, şöyle dedi:

“1999’dan önce yapılan binalar istediğimiz kriterleri sağlamıyor. 1948 sonrası ruhsatlı yada ruhsatsız binaların yeterli mühendislik hizmeti almadan yaptığını görüyoruz. Bu yasa ile tüm Türkiye’ye özellikle deprem riski taşıyan şehirlere diyoruz ki risk varsa binanızı test ettirin. Sorumlu insan evini bilmek zorunda. Sağlam mı değil mi bakacak. Eğer test ettirmezse risk taşıyan binayı belediye yıkmak zorunda. Belediye, valilik tespit edip yıkacak yıkmazsa Bakanlık devreye girecek.”

 

88 yaşındaki Kral

 

Bakan Bayraktar’ın ‘üzülüyor” dediği Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Abdullah, 2010 yılı Haziran ayından itibaren sık sık yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme geldi. Kral’ın, 2010 yılı Kasım ayında bel bölgesinde ağrılar çektiği haberleri medyada yer buldu. Kral’ın omuriliği etrafında “kan toplanması” yaşadığı, fıtık ağrısı çektiği ve doktorları tarafından dinlenmesinin tavsiye edildiği açıklandı.

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