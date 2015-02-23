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Dünya
Deutsche Welle

Krala hakarete hapis cezası

Tayland’da bir tiyatro oyununda Tayland Kralı’na hakaret ettikleri gerekçesiyle iki kişi 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

23 Şubat 2015 22:25


Bangkok'ta görülen davada bir üniversite öğrencisi ve bir aktivist yargılanıyordu. Mahkeme Bangkok'taki Thammasat Üniversitesi'nde sahnelenen ve hayali bir kral hakkındaki oyunun 87 yaşındaki Bhumibol Adulyadej'e hakaret içerdiğine hükmetti.

Oyun 1973 yılındaki öğrenci protestolarının kanlı bir şekilde bastırılmasının 40'ncı yılını anmak için düzenlenen etkinlikler bağlamında sahnelenmiş, 23 yaşındaki Patiwat Saraiyaem ve 26 yaşındaki Porntip Munkong oyunun sahnelenmesinden yaklaşık bir yıl sonra geçen Ağustos ayında tutuklanmıştı.

Tayland polisi oyunun sahnelenmesine katkıda bulundukları iddiasıyla altı şüpheli hakkında halen soruşturma yürütüyor. Bunlardan ikisinin Tayland'ı terk ettiği kaydediliyor.

Tayland'da muhalifler askeri cunta yönetiminin yasadaki hakaretle ilgili düzenlemelerin maddelerini kullanarak muhalefeti sindirmeye çalıştığını belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TaylandTayland KralıBangkok ThammasatBhumibol AdulyadejOyunPatiwat SaraiyaemPorntip MunkongAğustosWelle Türkçe DW/AFP BW/TY

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