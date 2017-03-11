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BBC Türkçe

Kral ve kraliçe 'imece' için işçi oldu

Hollanda'nın güney batısındaki Breda kentinin, Bernard de Wildes sokağı sakinleri Cuma günü hiç beklemedikleri bir sürpriz yaşadı. Ülkenin kral ve kraliçesi, 350 bin gönüllü tarafından gerçekleşecek bir girişime bizzat destek verdi.

11 Mart 2017 02:07

Hollanda'nın güney batısındaki Breda kentinin, Bernard de Wildes sokağı sakinleri Cuma günü hiç beklemedikleri bir sürpriz yaşadı.

Kral Willem - Alexander ile Kraliçe Maxima, habersizce geldikleri sokakta, mahalle parkını yaza hazırlayan gönüllülere yadım etti.

Hollanda Kralı ile Kraliçe'yi iş elbisesi ve eldivenlerle karşılarında gören mahalle sakinleri önce şaşırdılar. Şaşkınlığın geçmesinden sonra hep birlikte işe koyuldular.

Kraliçe Maxima, bankları ve masaları boyadı, ağaç dikti. Kral Willem Alexander ise ağaç dikip, diplerini çapaladı. Kral eşya taşıdı ve diğer gönüllülerle birlikte, mahalle halkının baharat, çiçek yetiştirebileceği bir sera kurdu.

Malzemeleri kendisi taşıyan Kral Willem - Alexander, serayı kurarken bir an şaşırınca, "Lego kutusu ya da IKEA dolabı gibi. Sonuna gelmeden kutudan ne çıkacağını bilemiyorsunuz" diye espri de yaptı.

Semt sakinleri, Willem - Alexander ve Maxima'nın geleceğinden haberdar olmadıklarını söyledi.

Mahalle halkı, "Bize katılmaları gerçekten harika. Büyük bir sürpriz oldu. Gösteriş için değil, ciddi ciddi çalıştılar. Halkın aralarında olmaları çok güzel" yorumlarını yaptı.

Kral ve eşi, bu etkinliğe "Hollanda yapar" adlı gönüllü haraketine destek olmak için katıldı. Kraliyet fonu tarafından desteklenen gönüllüler haraketi, toplum yararına imece usulüyle çalışmayı teşvik ediyor.

Kral Willem - Alexander, gönüllülerin yaptığı çalışmaları gurur verici olarak değerlendirerek, teşekkür etti.

Hollanda'da bu hafta sonu 350 bin gönüllü tarafından 9 bin 500 ayrı iş yapılacak. Gönüllüler, çocuk parklarından, semt evlerinin düzenlenmesine, çocuklar için hemen her kentte kurulam küçük hayvanat bahçelerinin temizlenip, yenilenmesine kadar çok sayıda işi imece usulüyle yapacaklar.

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