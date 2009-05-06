Kral TV Ödülleri dağıtıldı

Serdar Ortaç'a ödül gecesi dayak!



İşte gecede ödül alanlar:

MÜYAP Ödülleri

50 kişilik jüri:

Aday belirleme süreci:

Asuman Krause ve Behzat Uygur'un sunduğu törende ödül gecesinin yıldızı sahnedeki performansıyla Müslüm Gürses oldu.Feridun Düzağaç'ın Beni Bırakma adlı şarkısına çektiği klip açık arayla birinciliği kazandı. Klibin yönetmeni Geoffroy Barbet Massin.İsmail YK, Bas Gaza isimli albümüyle ödüle ulaştı.Sanatçı Şevval Sam, Karadeniz şarkısıyla ödülü kazanan isim oldu.Mor ve Ötesi, Deli albümüyle yılın grubu seçildi.Murat Dalkılıç, Kasaba şarkısıyla ödüle layık görüldü.Pinhani'nin Kavak Yelleri şarkısı ödül kazandı.Ayla Dikmen, Anlamazdın'la ödülü aldı.Serdar Ortaç, Şeytan albümüyle yılın pop sanatçısı seçildi.Rafet El Roman, söz ve müziği Yusuf Güney'e ait olan Aşk-ı Virane şarkısıyla ödülü kazandı.Ödül, Orhan Gencebay'a gitti.Ödül, Aydın Doğan'a verildi.Gecede, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ödülleri de sahiplerini buldu.Albümlerin çıkış tarihlerinden itibaren toplam satış rakamlarına göre düzenlenen ''Dijital'', ''Diamond'', ''Platin'' ve ''Altın'' ödüller sahiplerine verildi.Ödüle değer görülen sanatçılar şöyle:Aslı Güngör, İsmail YK, Mustafa Ceceli, Serdar Ortaç, Ferhat Göçer, Rafet El Roman, Gülben Ergen.Sezen Aksu, Demet Akalın, Kazım Koyuncu, Rafet El Roman, Behzat Gerçeker, Gülben Ergen, Alişan.İbrahim Tatlıses, İsmail YK, Ebru Gündeş.Tarkan, Ferhat Göçer, Serdar Ortaç.Ödülleri belirleyen jüri; söz yazarları, yönetmenler, sanatçılar, meslek birliği temsilcileri, radyocular, DJ’ler, gazeteciler / köşe yazarları, kulüp işletmecileri ve magazin gazetecilerinden oluştu. Büyük jüride yer alan isimler şöyle:Ahmet San, Ahmet Selçuk İlhan, Ali Eyüboğlu, Ali İşitmez, Ali Kocatepe, Ali Rıza Binboğa, Aşkın Tuna, Atilla Özdemiroğlu, Ayhan Güngör, Ayşe Ersayın, Bedirhan Gökçe, Burak Yeter, Cengiz Semercioğlu, Deniz Akel, Ebru Köktürk, Ömer Faruk Sorak, Selim Çaldıran, Suat Ateşdağlı, Suat Aydoğan, Gönül Şen, Taşkın Sabah, Görgün Taner, Güneri Civaoğlu, Hüseyin Karadayı, Garo Mafyan, Füsun Alkan, Feyyaz Kuruş, Fehmi Koru, Mehmet Teoman, Koray Kasap, Mesut Yar, Michael Kuyumcu, Murat Meriç, Nihat Odabaşı, Zeynep Talu, Yüksel Aytuğ, İzzet Çapa, Orhan Gencebay, Lütfü Bayülgen, Umur Turagay, Hıncal Uluç, Cem Ceminay, İskender Paydaş, Ahmet Hakan, Mehmet Barlas, Ali Tekintüre, Tolga Akyıldız, Orhan Kahyaoğlu, Nihat Sırdar, Naim Dilmener, Mustafa Oğuz..Kral TV ve MÜ-YAP yöneticileri tarafından belirlenen aday adayları sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından 5 adaya düşürülmüştü. Her kategoride ödüle aday 5 sanatçı kamuoyuna duyurularak halk oylamasına sunulmuş ve ödül gecesi, jüri üyelerinin kullandığı elektronik oylar ile halk oyları birleşerek 5 sanatçının içinden ödül alacak isim, canlı yayında belirlendi.