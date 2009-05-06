Kral TV Ödülleri dağıtıldı

15. Kral Müzik Ödülleri, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Yılın şarkısı Aşk-ı Virane - VİDEOSerdar Ortaç'a ödül gecesi dayak!
Asuman Krause ve Behzat Uygur'un sunduğu törende ödül gecesinin yıldızı sahnedeki performansıyla Müslüm Gürses oldu.
İşte gecede ödül alanlar: Yılın Klibi
Feridun Düzağaç'ın Beni Bırakma adlı şarkısına çektiği klip açık arayla birinciliği kazandı. Klibin yönetmeni Geoffroy Barbet Massin. Yılın Fantezi Arabesk Sanatçısı
İsmail YK, Bas Gaza isimli albümüyle ödüle ulaştı. Yılın Halk Müziği Sanatçısı
Sanatçı Şevval Sam, Karadeniz şarkısıyla ödülü kazanan isim oldu. Yılın Grubu
Mor ve Ötesi, Deli albümüyle yılın grubu seçildi. Yılın Yeni Yeteneği
Murat Dalkılıç, Kasaba şarkısıyla ödüle layık görüldü. Yılın Dizi Film Müziği
Pinhani'nin Kavak Yelleri şarkısı ödül kazandı. KRAL FM Ödülleri
Ayla Dikmen, Anlamazdın'la ödülü aldı. Yılın Pop Sanatçısı
Serdar Ortaç, Şeytan albümüyle yılın pop sanatçısı seçildi. Yılın Şarkısı
Rafet El Roman, söz ve müziği Yusuf Güney'e ait olan Aşk-ı Virane şarkısıyla ödülü kazandı. Kral Onur Ödülü
Ödül, Orhan Gencebay'a gitti. MÜ-YAP Yaşar Kekeva Onur Ödülü
Ödül, Aydın Doğan'a verildi. MÜYAP Ödülleri
Gecede, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ödülleri de sahiplerini buldu.
Albümlerin çıkış tarihlerinden itibaren toplam satış rakamlarına göre düzenlenen ''Dijital'', ''Diamond'', ''Platin'' ve ''Altın'' ödüller sahiplerine verildi.
Ödüle değer görülen sanatçılar şöyle: Dijital Ödüller:
Aslı Güngör, İsmail YK, Mustafa Ceceli, Serdar Ortaç, Ferhat Göçer, Rafet El Roman, Gülben Ergen.
Altın Ödüller:
Sezen Aksu, Demet Akalın, Kazım Koyuncu, Rafet El Roman, Behzat Gerçeker, Gülben Ergen, Alişan.
Platin Ödüller:
İbrahim Tatlıses, İsmail YK, Ebru Gündeş.
Diamond Ödüller:
Tarkan, Ferhat Göçer, Serdar Ortaç. 50 kişilik jüri:
Ödülleri belirleyen jüri; söz yazarları, yönetmenler, sanatçılar, meslek birliği temsilcileri, radyocular, DJ’ler, gazeteciler / köşe yazarları, kulüp işletmecileri ve magazin gazetecilerinden oluştu. Büyük jüride yer alan isimler şöyle:
Ahmet San, Ahmet Selçuk İlhan, Ali Eyüboğlu, Ali İşitmez, Ali Kocatepe, Ali Rıza Binboğa, Aşkın Tuna, Atilla Özdemiroğlu, Ayhan Güngör, Ayşe Ersayın, Bedirhan Gökçe, Burak Yeter, Cengiz Semercioğlu, Deniz Akel, Ebru Köktürk, Ömer Faruk Sorak, Selim Çaldıran, Suat Ateşdağlı, Suat Aydoğan, Gönül Şen, Taşkın Sabah, Görgün Taner, Güneri Civaoğlu, Hüseyin Karadayı, Garo Mafyan, Füsun Alkan, Feyyaz Kuruş, Fehmi Koru, Mehmet Teoman, Koray Kasap, Mesut Yar, Michael Kuyumcu, Murat Meriç, Nihat Odabaşı, Zeynep Talu, Yüksel Aytuğ, İzzet Çapa, Orhan Gencebay, Lütfü Bayülgen, Umur Turagay, Hıncal Uluç, Cem Ceminay, İskender Paydaş, Ahmet Hakan, Mehmet Barlas, Ali Tekintüre, Tolga Akyıldız, Orhan Kahyaoğlu, Nihat Sırdar, Naim Dilmener, Mustafa Oğuz..Aday belirleme süreci:
Kral TV ve MÜ-YAP yöneticileri tarafından belirlenen aday adayları sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından 5 adaya düşürülmüştü. Her kategoride ödüle aday 5 sanatçı kamuoyuna duyurularak halk oylamasına sunulmuş ve ödül gecesi, jüri üyelerinin kullandığı elektronik oylar ile halk oyları birleşerek 5 sanatçının içinden ödül alacak isim, canlı yayında belirlendi.