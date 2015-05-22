Kral Türkiye Müzik Ödülleri 2014 kazananları belli oldu

Kral Tv tarafından düzenlenen 21 yıldır düzenlenen ve müzik dünyasında en iyilerin belirlendiği Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. En iyi albüm, en iyi kadın sanatçı, radyolarda şarkıları en çok çalınan sanatçı dallarında Sıla, ödüle değer görüldü. En iyi şarkıcı ise Mustafa Ceceli oldu. İrem Derici ise en iyi şarkı ve en iyi single ödüllerini kazandı.

Ödül kazanan sanatçıları NTV canlı yayınında, Kral Grubu Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Akbay açıkladı.

Kral Türkiye Müzik Ödülleri Kazananları şöyle:

-En iyi şarkı ve en iyi single: Kalbimin Tek Sahibine-İrem Derici



-En iyi albüm, en iyi kadın sanatçı, radyolarda en çok çalınan sanatçı: Yeni Ay-Sıla



-En iyi erkek sanatçı: Mustafa Ceceli



-En iyi grup: Zakkum



-En iyi çıkış: Edis



-Radyolarda en çok çalınan şarkı: İltimas



-En iyi proje: Kayahan'ın En İyileri-1



-En iyi cover: Emrin Olur -Gülşen



-En iyi düet:Şeker- Ravi İncigöz ile Mustafa Ceceli



-En iyi klip: Sakin Ol- Kemal Başbuğ

-En iyi remix şarkı: Yabancı- Bedük



-En iyi enstrümantal albüm: Says Plays Say-Fazıl Say



-En iyi özgün dizi müziği: Diriliş- Ertuğrul



-En iyi özgün film müziği: Hadi İnşallah



-Onur ödülü: Sezen Aksu



Aday adayları 50 kişilik uzman jüri, 150 Yerel Televizyon ve Radyo temsilcilerinden oluşan jüri ile birlikte:

-MÜYAP 2014 Fiziki Satış Rakamları,

-MÜYAP 2014 Dijital İndirme Raporları,

-Radyomonitör 2014 Radyolarda Şarkıları En Çok Çalınan Şarkıcılar ve Radyolarda En Çok Çalınan Şarkılar listesi verileri ışığında jüri ve halkın oylarıyla 20 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında değerlendirildi ve finale kalan adaylar, her kategoride 5 aday olacak şekilde belirlendi.

Bu aşamadan sonra, rakamsal veriler devreden çıktı ve sadece SMS ve KRAL aplikasyonundan alınan halk oyları neticesinde 2014 Yılının kazananları belirlendi.