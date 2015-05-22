T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kral Türkiye Müzik Ödülleri 2014 kazananları belli oldu

Şarkıcı Sıla 'en iyi kadın sanatçı' dahil üç ödüle layık görülürken 'en iyi erkek sanatçı' ödülü ise Mustafa Ceceli'nin oldu

22 Mayıs 2015 18:42

Kral Tv tarafından düzenlenen 21 yıldır düzenlenen ve müzik dünyasında en iyilerin belirlendiği Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. En iyi albüm, en iyi kadın sanatçı, radyolarda şarkıları en çok çalınan sanatçı dallarında Sıla, ödüle değer görüldü. En iyi şarkıcı ise Mustafa Ceceli oldu. İrem Derici ise en iyi şarkı ve en iyi single ödüllerini kazandı. 

Ödül kazanan sanatçıları NTV canlı yayınında,  Kral Grubu Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Akbay açıkladı.

Kral Türkiye Müzik Ödülleri Kazananları şöyle: 

-En iyi şarkı ve en iyi single: Kalbimin Tek Sahibine-İrem Derici

-En iyi albüm, en iyi kadın sanatçı, radyolarda en çok çalınan sanatçı: Yeni Ay-Sıla

-En iyi erkek sanatçı: Mustafa Ceceli

-En iyi grup: Zakkum

-En iyi çıkış: Edis 

-Radyolarda en çok çalınan şarkı: İltimas

-En iyi proje: Kayahan'ın En İyileri-1 

-En iyi cover: Emrin Olur -Gülşen

-En iyi düet:Şeker- Ravi İncigöz ile Mustafa Ceceli

-En iyi klip: Sakin Ol- Kemal Başbuğ

-En iyi remix şarkı: Yabancı- Bedük

-En iyi enstrümantal albüm: Says Plays Say-Fazıl Say

-En iyi özgün dizi müziği: Diriliş- Ertuğrul

-En iyi özgün film müziği: Hadi İnşallah

-Onur ödülü: Sezen Aksu

Aday adayları 50 kişilik uzman jüri, 150 Yerel Televizyon ve Radyo temsilcilerinden oluşan jüri ile birlikte:
-MÜYAP 2014 Fiziki Satış Rakamları,
-MÜYAP 2014 Dijital İndirme Raporları,
-Radyomonitör 2014 Radyolarda Şarkıları En Çok Çalınan Şarkıcılar ve Radyolarda En Çok Çalınan Şarkılar listesi verileri ışığında jüri ve halkın oylarıyla 20 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında değerlendirildi ve finale kalan adaylar, her kategoride 5 aday olacak şekilde belirlendi.
Bu aşamadan sonra, rakamsal veriler devreden çıktı ve sadece SMS ve KRAL aplikasyonundan alınan halk oyları neticesinde 2014 Yılının kazananları belirlendi.

ETİKETLER

kral tvmüziködülkazananlarsılairem dericimustafa cecelisezen aksuen iyi kadınen iyi erkeken iyi single

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24