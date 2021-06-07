Kral Şakir, ilk çeyrekte yüzde 30 büyüdü

Grafi2000 yapımı “Kral Şakir” yerli lisans markası 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 30’luk büyümeyi yakaladı.

Fil Necati, Canan ve Şakir karakterleriyle Türkiye'de ve dünyada dikkat çeken çizgi filmi 8 ayrı dilde 18 ülkede gösterilen Grafi2000 yapımı “Kral Şakir” 55 kategoride 50'ye yakın firmayla iş birliği yaptı. Kral Şakir 2021 yılının ilk lisans anlaşmalarını Flo, LCW, Karaca ve Hilton otelleriyle gerçekleştirdi.

Grafi2000 Prodüksiyon'un Kurucusu Varol Yaşaroğlu pandemi koşullarında çocuklarla pek çok platformda buluştuklarını belirterek, “Cartoon Network'de yeni bölümler, Netflix'de ailelerle buluşmamız, EXXEN'de filmlerle pandemi boyunca çocuklarla sürekli temas halindeydik. Çocukların en çok izlediği, takip ettiği karakter olmaya devam ettik. Dünyaya açılan tek yerli karakter olarak bu ilgi, lisans sektöründe de ilk tercih edilen marka olmamızı sağlıyor. İlk çeyrekteki büyümemiz 2020 yılına göre yüzde 30 arttı” dedi.

Kırtasiye sektöründe rekor

Okulların ilk çeyrekte kapalı olmasına rağmen okul grubunda büyüme yakaladıklarını ifade eden Yaşaroğlu, 2020 yılını kırtasiye kategorisinde ikiye katladıklarının altını çizdi. Yaşaroğlu şöyle devam etti: “2020'nin ilk çeyreğinde 1.200.000 TL'lik ürün satmışken bu yıl 2.500.000 TL'lik ürün satışı gerçekleştirdik. Lisanslı okul alışverişinde büyük bir sıçrama yaşadık. Keza yeni kitap ve dergilerimizde de aynı oranda büyüme gözlemliyoruz. Türkiye'nin en büyük defter üreticilerinden biri olan Gıpta ile de yeni lisans anlaşması gerçekleştirdik. Bize tüm bu rakamlar gösteriyor ki pandemi koşullarında bilgisayar ve tv ekranlarından çocuklar Kral Şakir'le buluşmayı seviyor.”

Yurt dışında da çok popüler

Türkiye'de ve Avrupa'da Kral Şakir'i temsil eden lisans acentası Planeta Junior Ülke Müdürü Özlem Civelek ise; “Gıdadan tekstile, oyuncaktan aksesuar ve kitaba kadar oldukça geniş bir yelpazede lisansiye çalışmaları devam ediyor. Pandemi Kral Şakir'in hızını kesmedi. Amacımız yerli markalarımızın Türkiye'de lider konumunu sürdürmelerini sağlamak ve bu başarıyı yurt dışında taçlandırmak. 35 ülke radarımızda yer alıyor” dedi.