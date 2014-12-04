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Dünya

Kral Richard'ın DNA'sı kraliyeti sarstı

Kral Richard'a ait olduğu söylenen iskeletteki DNA incelemesi bugünkü İngiliz kraliyet ailesinin soyunun nereden geldiğine yönelik kafa karışıklığına neden oldu

04 Aralık 2014 15:13

Acımasızlığıyla William Shakespeare'in oyunlarına konu olan Kral Richard, ölümünden 5 asır sonra İngiltere'nin gündemine bu kez DNA'sıyla geldi.

İngiltere 'nin Leicester kentinde iki yıl önce bir otoparkta bulunan ve eski İngiliz Krallarından 3'üncü Richard'ın iskeletine ait olduğu düşünülen bulgularla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Uzmanlar, iskeletin Kral Richard'a ait olup olmadığını doğrulamak üzere kemiklerdeki DNA örnekleriyle kralın soyundan gelen akrabalarının DNA'larını karşılaştırmak üzere bir çalışma yürütüyordu. Çıkan sonuçlar ise bugünkü İngiliz kraliyet ailesinin soyunun nereden geldiğine yönelik kafa karışıklığına neden oldu. 

Habertürk 'te yer alan habere göre, araştırmada bulunan cesedin krala ait olduğu kanıtlandı. Ancak, 3'üncü Richard'ın DNA'sının babası York Dükü Richard Plantagent'in akrabaları ile uyuşmadığı ortaya çıktı. Richard'ın DNA'sının annesi York Düşesi Cecily Neville'nin akrabaları ile uyuştuğu ve bu durumun nedeninin ancak Düşes'in başka bir erkekle ilişkiye girmesinden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Kraliyet ailesini sarsan bu araştırmanın ardından mevcut Kraliçe II. Elizabeth'in de meşruiyetinin sorgulanması bekleniyor.

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