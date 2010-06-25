'Kral' öleli bir yıl oldu

T24 - ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde aşırı dozda ilaç almasının ardından hayata veda eden "pop kralı" Michael Jackson'ın hayranları, ölümünün birinci yılında anma törenleri düzenliyor.



Londra'da konserlerle sahnelere yeniden dönmesine haftalar kala ölen şarkıcının yattığı Forest Lawn mezarlığına onbinlerce kişinin gelmesi beklenirken, mezarlığa ziyaretçilerin kabul edilmeyeceği sadece dışarıya çiçek bırakmalarına izin verileceği belirtildi.



Yerel basındaki haberlerde, sanatçıyı anmak için ilk hayranların polisin ve görevlilerinin uyarılarına rağmen mezarlığa gelmeye başladığı belirtilirken, Jackson ailesinin de bugün mezarlığı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.



Bu arada, Michael Jackson'ın Los Angeles'taki evinin önünde de hayranlarının toplanması bekleniyor.



Pop kralı için resmi tek törenin ise Michael Jackson'ın doğum yeri olan Indiana eyaletindeki Gary'de düzenleneceği ve anne Katherine Jackson'ın burada oğlunun bir anıtının açılışı yapacağı kaydedildi. Sanatçının bu kentte büyüdüğü ev de hayranlarının uğrak yerlerinden biri haline gelmiş bulunuyor.



Jackson ailesinden bazılarının katılımıyla cumartesi günü Beverly Hills'teki bir otelde anma konseri de düzenlenecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'da da Michael Jackson'ın özel eşyalarının görülebileceği bir sergi açılacak.







