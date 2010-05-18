T24 - 16. Kral Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye, ikişer ödülle damga vuran isimler Mustafa Ceceli ve Sıla oldu.



16. Kral Müzik Ödülleri'nde yılın erkek sanatçısı ve yılın albümü ödülünü Mustafa Ceceli aldı.



En iyi kadın sanatçı Ajda Pekkan olurken, En İyi Şarkı ve Şarkı Sözü Ödülü'nü Sıla'nın ‘Sevişmeden Uyumayalım’ adlı şarkısı kazandı. En iyi grup ödülü de Eurovision temsilcisi Manga'ya gitti.



İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreninde Tarkan, İbrahim Tatlıses ve Ajda Pekkan sahne alırken, Emel Sayın'a Onur Ödülü verildi.





Diğer ödüller



En İyi Film Müziği

Nefes: Vatan Sağolsun – Fırat Yükselir



En İyi Dizi Müziği

Ezel – Toygar Işıklı



En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Yusuf Güney



En İyi Beste

Açık Adres – Soner Açıkkabadayı



En İyi Remix

Burak Yeter – Oyalama Beni – Ajda Pekkan



En İyi Klip

Ah Be Kardeşim – Yalın – Ömer Faruk Sorak





