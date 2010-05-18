T24 - 16. Kral Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye, ikişer ödülle damga vuran isimler Mustafa Ceceli ve Sıla oldu.
16. Kral Müzik Ödülleri'nde yılın erkek sanatçısı ve yılın albümü ödülünü Mustafa Ceceli aldı.
En iyi kadın sanatçı Ajda Pekkan olurken, En İyi Şarkı ve Şarkı Sözü Ödülü'nü Sıla'nın ‘Sevişmeden Uyumayalım’ adlı şarkısı kazandı. En iyi grup ödülü de Eurovision temsilcisi Manga'ya gitti.
İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreninde Tarkan, İbrahim Tatlıses ve Ajda Pekkan sahne alırken, Emel Sayın'a Onur Ödülü verildi.
Diğer ödüller
En İyi Film Müziği
Nefes: Vatan Sağolsun – Fırat Yükselir
En İyi Dizi Müziği
Ezel – Toygar Işıklı
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
Yusuf Güney
En İyi Beste
Açık Adres – Soner Açıkkabadayı
En İyi Remix
Burak Yeter – Oyalama Beni – Ajda Pekkan
En İyi Klip
Ah Be Kardeşim – Yalın – Ömer Faruk Sorak