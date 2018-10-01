'Kral' Lakers formasıyla ilk kez parkede

Sezon başında Cleveland Cavaliers'tan Los Angeles Lakers'a transfer olan LeBron James, yeni takımı ile sezon öncesi hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı.

NBA'de yaz döneminin en önemli olayında Cleveland Cavaliers ile olan kontratının tamamlanmasının ardından Batı ekibi Los Angeles Lakers'a 4 yıllık imza atan LeBron James, takımıyla ilk kez parkeye çıktı.

Ligin sezon öncesi hazırlık maçında Lakers, Denver Nuggets ile karşılaşırken, 15 dakika süre alan James, 9 sayı 3 ribaund ve 3 asistle oynadı.

114-107 Nuggets üstünlüğü ile tamamlanan hazırlık maçından sonra konuşan "Kral" lakaplı oyuncu, maç sonunda "Yeniden parkeye çıkıp bir maceraya başlamak harika" açıklamasını yaptı.

NBA'de yeni sezon 16 Ekim'de başlayacak.