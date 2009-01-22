Kral’ ilk 100’e girdi

Pele zirvede

İlk 10 ve Türkler

Aktif futbol yaşamına bu sezon sessiz sedasız biçimde nokta koyan Galatasaray ve Türk Milli Takımı’nın golcü futbolcusu Hakan Şükür, dünyada tüm zamanların en golcü 81. futbolcusu oldu.Aktif futbol yaşamına bu sezon sessiz sedasız biçimde nokta koyan Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın golcü futbolcusu Hakan Şükür, dünyada tüm zamanların en golcü 81. futbolcusu oldu.Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS), 1888 yılından 2008 yılı sonuna dek, sadece ulusal liglerdeki performansları göz önüne alarak yaptığı değerlendirmede Hakan Şükür, tüm zamanların en çok gol atan Türk futbolcusu olarak kendisine yer buldu.IFFHS'nin rakamlarına göre Hakan Şükür; Türkiye, İtalya ve İngiltere macerasında toplam 534 lig maçında 268 gol attı.Toplam 309 futbolcunun bulunduğu değerlendirmede ayrıca Türk futbolculardan Tanju Çolak 239 golle 143, Metin Oktay 226 golle 189, Hami Mandıralı 222 golle 206, Aykut Kocaman ise 200 golle 307. sırada yer aldı.Dünyanın en golcü futbolcuları değerlendirmesinde, Brezilya'nın efsanevi futbolcusu Edson Arantes do Nascimento ''Pele'', zirvedeki yerini korudu.1957-1977 yılları arasında Brezilya ve ABD'de toplam 560 lig maçına çıkan Pele, 541 gol kaydederek, tüm zamanların en golcü futbolcusu rekorunu bu yıl da kaptırmadı.Değerlendirmede, 1931-1955 yılları arasında Avusturya ve Çekoslovakya'da 341 maçta 518 gole imza atan Josef Bican ikinci, Macarların ünlü futbolcusu Ferenc Puskas ise Macaristan ve İspanya'da 533 maçta 511 golle üçüncü sırayı elde etti.IFFHS'nin 1888-2008 yılları arasındaki değerlendirmesinde, ilk 10 sırada yer alan oyuncularla, listeye giren Türk futbolcular şöyle: