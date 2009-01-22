Kral’ ilk 100’e girdi

IFFHS tarafından açıklanan tüm zamanların en golcü futbolcuları listesinde Galatasaray’ın ve milli takımın eski futbolcusu Hakan Şükür, 81. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise Pele var.
Aktif futbol yaşamına bu sezon sessiz sedasız biçimde nokta koyan Galatasaray ve Türk Milli Takımı’nın golcü futbolcusu Hakan Şükür, dünyada tüm zamanların en golcü 81. futbolcusu oldu.
Aktif futbol yaşamına bu sezon sessiz sedasız biçimde nokta koyan Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın golcü futbolcusu Hakan Şükür, dünyada tüm zamanların en golcü 81. futbolcusu oldu.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS), 1888 yılından 2008 yılı sonuna dek, sadece ulusal liglerdeki performansları göz önüne alarak yaptığı değerlendirmede Hakan Şükür, tüm zamanların en çok gol atan Türk futbolcusu olarak kendisine yer buldu.
IFFHS'nin rakamlarına göre Hakan Şükür; Türkiye, İtalya ve İngiltere macerasında toplam 534 lig maçında 268 gol attı.
Toplam 309 futbolcunun bulunduğu değerlendirmede ayrıca Türk futbolculardan Tanju Çolak 239 golle 143, Metin Oktay 226 golle 189, Hami Mandıralı 222 golle 206, Aykut Kocaman ise 200 golle 307. sırada yer aldı. Pele zirvede
Dünyanın en golcü futbolcuları değerlendirmesinde, Brezilya'nın efsanevi futbolcusu Edson Arantes do Nascimento ''Pele'', zirvedeki yerini korudu.
1957-1977 yılları arasında Brezilya ve ABD'de toplam 560 lig maçına çıkan Pele, 541 gol kaydederek, tüm zamanların en golcü futbolcusu rekorunu bu yıl da kaptırmadı.
Değerlendirmede, 1931-1955 yılları arasında Avusturya ve Çekoslovakya'da 341 maçta 518 gole imza atan Josef Bican ikinci, Macarların ünlü futbolcusu Ferenc Puskas ise Macaristan ve İspanya'da 533 maçta 511 golle üçüncü sırayı elde etti. İlk 10 ve Türkler
IFFHS'nin 1888-2008 yılları arasındaki değerlendirmesinde, ilk 10 sırada yer alan oyuncularla, listeye giren Türk futbolcular şöyle:
|
Futbolcu
|
Oynadığı Ligler
|
Maç
Gol
|
1-Pele
|
Brezilya-ABD
|
560
541
|
2-Josef Bican
|
Avusturya-Çekoslovakya
|
341
518
|
3-Frenc Puskas
|
Macaristan-İspanya
|
533
511
|
4-Romario
|
Bre.-Hol.-İsp.-Avustralya
|
612
489
|
5-Dinamite
|
Brezilya-İspanya
|
758
470
|
6-Imre Schlosser
|
Macaristan-Avusturya
|
318
417
|
7-Gyula Zsengeller
|
Macaristan-İtalya-Kolombiya
|
394
416
|
8-James Edward McGory
|
İskoçya
|
408
410
|
9-Zico
|
Brezilya-İtalya-Japonya
|
596
406
|
10-Gerhard Müller
|
Almanya-ABD
|
507
405
|
81-Hakan Şükür
|
Türkiye-İtalya-İngiltere
|
534
268
|
143-Tanju Çolak
|
Türkiye
|
281
239
|
189-Metin Oktay
|
Türkiye-İtalya
|
-
226
|
206-Hami Mandıralı
|
Türkiye-Almanya
|
499
222
|
307-Aykut Kocaman
|
Türkiye
|
352
200