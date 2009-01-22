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Spor

Kral’ ilk 100’e girdi

IFFHS tarafından açıklanan tüm zamanların en golcü futbolcuları Hakan Şükür, 81. sırada yer aldı.

22 Ocak 2009 02:00

IFFHS tarafından açıklanan tüm zamanların en golcü futbolcuları listesinde Galatasaray’ın ve milli takımın eski futbolcusu Hakan Şükür, 81. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise Pele var.

Aktif futbol yaşamına bu sezon sessiz sedasız biçimde nokta koyan Galatasaray ve Türk Milli Takımı’nın golcü futbolcusu Hakan Şükür, dünyada tüm zamanların en golcü 81. futbolcusu oldu.

Aktif futbol yaşamına bu sezon sessiz sedasız biçimde nokta koyan Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın golcü futbolcusu Hakan Şükür, dünyada tüm zamanların en golcü 81. futbolcusu oldu.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS), 1888 yılından 2008 yılı sonuna dek, sadece ulusal liglerdeki performansları göz önüne alarak yaptığı değerlendirmede Hakan Şükür, tüm zamanların en çok gol atan Türk futbolcusu olarak kendisine yer buldu.

IFFHS'nin rakamlarına göre Hakan Şükür; Türkiye, İtalya ve İngiltere macerasında toplam 534 lig maçında 268 gol attı.

Toplam 309 futbolcunun bulunduğu değerlendirmede ayrıca Türk futbolculardan Tanju Çolak 239 golle 143, Metin Oktay 226 golle 189, Hami Mandıralı 222 golle 206, Aykut Kocaman ise 200 golle 307. sırada yer aldı.

Pele zirvede

Dünyanın en golcü futbolcuları değerlendirmesinde, Brezilya'nın efsanevi futbolcusu Edson Arantes do Nascimento ''Pele'', zirvedeki yerini korudu.

1957-1977 yılları arasında Brezilya ve ABD'de toplam 560 lig maçına çıkan Pele, 541 gol kaydederek, tüm zamanların en golcü futbolcusu rekorunu bu yıl da kaptırmadı.

Değerlendirmede, 1931-1955 yılları arasında Avusturya ve Çekoslovakya'da 341 maçta 518 gole imza atan Josef Bican ikinci, Macarların ünlü futbolcusu Ferenc Puskas ise Macaristan ve İspanya'da 533 maçta 511 golle üçüncü sırayı elde etti.

İlk 10 ve Türkler

IFFHS'nin 1888-2008 yılları arasındaki değerlendirmesinde, ilk 10 sırada yer alan oyuncularla, listeye giren Türk futbolcular şöyle: 

 

Futbolcu

Oynadığı Ligler

Maç

Gol

1-Pele

Brezilya-ABD

560

541

2-Josef Bican

Avusturya-Çekoslovakya

341

518

3-Frenc Puskas

Macaristan-İspanya

533

511

4-Romario

Bre.-Hol.-İsp.-Avustralya

612

489

5-Dinamite

Brezilya-İspanya

758

470

6-Imre Schlosser

Macaristan-Avusturya

318

417

7-Gyula Zsengeller

Macaristan-İtalya-Kolombiya

394

416

8-James Edward McGory

İskoçya

408

410

9-Zico

Brezilya-İtalya-Japonya

596

406

10-Gerhard Müller

Almanya-ABD

507

405

81-Hakan Şükür

Türkiye-İtalya-İngiltere

534

268

143-Tanju Çolak

Türkiye

281

239

189-Metin Oktay

Türkiye-İtalya

-

226

206-Hami Mandıralı

Türkiye-Almanya

499

222

307-Aykut Kocaman

Türkiye

352

200


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