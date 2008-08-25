Kral görev bekliyor

"Türkiye'de futbolu bıraktım." diyen Hakan Şükür, G.Saray camiasına saygısından dolayı Türkiye'de başka bir kulüpte oynamayı düşünmediğini belirtti. Milli futbolcu, kendisine sahip çıkarak teklifte bulunan Anadolu kulüplerinin başkanlarına da teşekkür etti.



TRT-1'de yayınlanan Yaşam Sohbetleri programında konuşan Şükür, kendisine yurtdışından da teklifler geldiğini belirterek, "1 yıllığına çocuklarımı peşinden sürüklemek istemiyorum. Onları Türkiye'de bırakıp da gitmeyi düşündüğüm de oldu. Ama çocuklarımdan ayrı kalmak istemiyorum. Çocuklar ve gençlerle ilgili çok güzel projelerim var. Şimdi onları gerçekleştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Bir süre önce hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın kendisinden sonra göreve geleceklerin ufuklarını açtığını kaydeden Hakan Şükür, "Federasyon'un amacı sadece başarı odaklı olmamalı. Uzun vadede federasyonda görev almak isterim." diye konuştu. Çocuklarını, paylaşmayı öğrensinler diye spora yönlendirdiğini vurgulayan Hakan Şükür, "Oğlumu futbolcu yapmak isterim." açıklamasında bulundu.

