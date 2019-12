Kral doğum gününde anıldı

T24 - Rock'n Roll'un efsane ismi Elvis Presley'in hayranları, yaşasaydı bugün 75 yaşına basacak olan şarkıcıyı anıyor.



1953 Yılı Temmuz'unda, 18 yaşındayken kamyon şoförlüğü yaparak hayatını kazanan Presley, öğle molası sırasında Memphis Plakçılık'a girip annesine gecikmeli bir doğumgünü armağanı olarak iki şarkı kaydederek ün kazanmıştı.



Presley'nin ilk plağı kabul edilen "My Happiness"le ilgili bu bilgi, belki de bir pop efsanesi; zira annesinin doğumgünü Nisan'daydı.



Ama 4 dolar 98 sent ödediği bu plak, bedelini fazlasıyla hakederek popüler müzikte çığır açacak bir yıldızın da keşfedilmesini sağladı.

Kral'ın yaşamından...





Rock and Roll'un Kralı" veya sadece "Kral" sözcüğüyle anılan Elvis Aaron ya da Arona Presley, 8 Ocak 1935'te Mississippi eyaletinin Tupelo kentinde doğmuştu.



Kilisedeki siyah Amerikalıların dinsel doğaçlama müziğini dinleyerek yetişen Elvis, 1948'de ailesinin Memphis'e taşınmasıyla, blues ve cazla tanıştı.



Memphis'teki ilk kaydı sırasında, aynı zamanda Sun plaklarının da sahibi olan Sam Phillips, Elvis'in sesindeki hüzünlü duygusallıktan çok etkilenmiş, 18 yaşındaki genci, hemen gitarist Scotty Moore ve basçı Bill Black'le bir araya getirmişti. Üçlünün 1954 yılında yaptıkları "That's All Right" ve "Blue Moon of Kentucky" adlı parçalar, rock and roll'un da temellerini oluşturdu.



Presley, çığır açan 5 plaktan sonra RCA Plaklarına geçti ve müzik dünyasında hızla yükselmeye başladı.



Unutulmaz parçası "Heartbreak Hotel", bütün listelerde bir numaraya çıkarken 8 hafta bu birinciliğini korudu.



Çılgına çeviriyordu





Elvis Presley'nin çeşitli televizyon programlarında gösterileri, dansları, temposu gençleri çılgına çeviriyordu.



En delice rock'n'roll müziklerinden insanın içini yakan baladlara, Elvis Presly, ergenlik çağındaki gençliği büyülemiş, yepyeni bir özgürlüğe kavuşturdu.



1956 ve 57 yıllarında "Don't Be Cruel", "Hound Dog", "Love Me Tender", "All Shook Up" ve "Jailhouse Rock"un aralarında yeraldığı bir dizi, pop tarihine yazılacak parçayla akıllara kazındı.



Presley'nin müzik yaşamı Almanya'da iki yıl boyunca yaptığı askerlikle bölündü. Bu sırada ilerde evleneceği Priscilla ile tanıştı. 1960'ların çoğunu film çalışmaları ve film müzikleriyle geçiren Elvis, 1968'in 3 Aralık'ında televizyonda yayınlanan ve büyük bir etki yaratan özel programla yıldızlığını yeniden canlandırdı. Ardından müzik yaşamının en olgun parçaları "In The Ghetto"..."Suspicious Minds" geldi.



Ölümüne dek sürdü





70'li yıllarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir köşesinde büyük kalabalıklara verdiği konserler, 16 Ağustos 1977'de Memphis'teki büyük evinde, kalp krizinden ölümüne dek sürdü.



107 kez ilk 40 parça listesinde yeralarak bir rekoru hala elinde tutan, 38 kez ilk 10'a girerek bir başka rekor kıran, arka arkaya 10 kez 1 numara olan ve 80 hafta 1 numarada kalan parçaların sahibi olan Elvis Presley'nin bir pop kültür simgesi olarak konumu, ölümünden sonra da devam etti.



Bugün de Elvis Presley, sadece ABD'de değil, dünyanın birçok ülkesinde dev kitleler tarafından dinleniyor, müziği yeni kuşaklara aktarılıyor.